摩根大通：俄羅斯將面臨1998年那樣的經濟崩潰 加拿大取消對俄最惠國待遇

俄羅斯/烏克蘭/經貿

據彭博社3月4日報導，摩根大通公司的經濟學家在周五的一份報告中告訴客戶，他們預計俄羅斯今年的國內生產總值（GDP）將收縮7%，其與高盛集團的經濟學家預測的結果相同。彭博社經濟部預測將下降約9%。1998年，俄羅斯經濟在金融危機中收縮了5.3%。此外，在宣布了一系列對俄制裁措施後，加拿大政府4日宣布撤銷對俄羅斯的最惠國待遇貿易地位，對從該國大部分進口產品徵收35%的關稅。

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在俄總統普京下令入侵烏克蘭的幾天後，經濟學家們開始公布對俄羅斯這一目前世界第十一大經濟體的預測，儘管他們警告說，前景不透明且可能被修改。報導指，在全球多國政府對該國的貿易、金融和運輸業實施制裁，凍結其中央銀行的儲備，並將其許多銀行從SWIFT國際結算系統中剔除之後，俄羅斯的經濟正在衰退。俄羅斯政府試圖通過資本控制、加倍的利率和其他緊急措施來隔離其經濟和市場，所有這些都將損害經濟增長。

以摩根大通經濟研究部門主管卡斯曼（Bruce Kasman） 為首的該銀行經濟學家們在他們的報告中說：“制裁破壞了促進穩定的兩個支柱：中央銀行的‘堡壘’外幣儲備和俄羅斯的活期存款賬戶盈餘。”報告稱：“制裁將對俄羅斯經濟產生影響，現在看來俄羅斯經濟將走向深度衰退。”

不過，投資者表示，雖然俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的人文和地緣政治餘震比1998年的俄羅斯金融危機時更大，但在短期內，盧布的跌幅已被證明較小，該國現在有更大的能力避免債務違約，特別是如果其他國家繼續抵制對其能源出口實施制裁。

石油和天然氣收入一直在為俄羅斯提供硬通貨支持，能源的銷售和運輸暫時未被西方國家制裁，因為美國和其他國家政府擔心這種限制最終會對他們國家的經濟造成更大傷害。在今年年初，俄羅斯每月的活期存款賬戶盈餘約為200億美元。彭博社經濟部門估計，阻止俄羅斯石油和天然氣的出口將意味着該國今年的經濟可能收縮14%左右。

對此，美國白宮周五表示，其正在權衡禁止進口俄羅斯石油的問題，因為在美國國會中要求採取相關行動的兩黨呼聲越來越高。據《華盛頓郵報》報導，拜登政府官員一直在爭論如何回應兩黨對俄羅斯入侵烏克蘭進行報復的呼籲，同時不推高已經飆升的石油成本，這將反過來推動天然氣價格。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周五告訴記者說，拜登政府正在“考慮一系列選擇”，但不想擾亂全球能源供應或提高汽油價格。她說：“我們知道的是，你知道，從美國經濟來看，我們並不進口大量的俄羅斯石油，但我們正在研究如果我們要削減美國對俄羅斯能源的消費，我們現在就可以採取的選項。”

普薩基說：“但真正最重要的是，我們保持全球能源的穩定供應。”美國國會山兩黨要求禁止從俄羅斯進口石油的呼聲日益高漲，但白宮沒有採取徹底禁止的措施。本周，對打擊俄羅斯能源進口措施的支持在國會山迅速聚集。雖然最初的推動是由共和黨人主導的，他們將打擊進口俄羅斯石油的呼籲與增加美國國內石油和天然氣生產的要求，以及拜登氣候倡議的倒退結合起來，但到周四，甚至連民主黨人、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）都對這一想法表示支持。

目前，許多國際石油貿易商對購買俄羅斯石油望而卻步。一位知情人士向該報表示，俄羅斯石油的價格比其他國家可比等級的石油每桶低25到30美元。如果俄羅斯的油輪空間耗盡，這一差距可能會擴大。然而，即使是折價，周五也仍然非常高，因為基準布倫特原油的價格收於每桶118美元以上。

同樣在北美，加拿大政府周四撤銷了俄羅斯的最惠國待遇貿易地位，對大部分從俄羅斯進口的產品徵收35%的關稅。美國和歐盟周五表示，他們也在考慮對對俄羅斯的貿易採取進一步行動。美國貿易代表辦公室的一位發言人告訴英國《金融時報》稱：“美國貿易代表辦公室正在考慮一系列選擇，並與國會議員合作，以推進對普京有預謀、無端和無理的攻擊烏克蘭的堅決、有效和統一的全球回應。 ”

歐盟委員會的一位發言人說，歐盟成員國們已經原則上同意結束俄羅斯的最惠國待遇。該發言人說：“人們強烈支持與志同道合的國家合作發表聯合聲明，並願意採取適當的貿易措施作為一項行動。”根據世界貿易組織的規則，各國不能在成員之間進行貿易歧視，必須以提供給其他國家的相同條件與他們進行貿易，這被稱為最惠國待遇。

加拿大利用世貿組織立法中的一項豁免，允許成員國在戰爭期間採取行動“保護其安全利益”。此舉影響到俄羅斯和白俄羅斯，後者已申請加入世貿組織。這兩個國家和朝鮮將是唯一受渥太華一般關稅限制的國家。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）周四在宣布這一措施時說：“我們正在與我們的夥伴和盟友密切合作，鼓勵他們採取同樣的步驟。”

方慧蘭說：“俄羅斯和白俄羅斯將不再獲得加拿大向其他國家提供的好處，尤其是低關稅......。克里姆林宮的野蠻戰爭的經濟成本已經很高，而且將繼續上升。”據了解，加拿大在2020年從俄羅斯進口了12億加元（9.42億美元）的商品，加方並已經禁止從該國進口原油。

官員們說，歐盟的措施可能涉及對俄羅斯和白俄羅產品進口的全面禁止。上周，該集團宣布禁止從白俄羅斯進口鉀肥、水泥、鋼鐵和其他產品。歐洲議會國際貿易委員會主席伯恩德·蘭格（Bernd Lange）在推特上說：“在與俄羅斯的貿易問題上，我們不能繼續在世貿組織中照常工作。一個步驟可以是取消最惠國待遇。”歐盟是俄羅斯最大的貿易夥伴，在2020年從俄羅斯進口了953億歐元的貨物，儘管超過三分之二是石油和天然氣。