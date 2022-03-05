新加坡宣布對俄羅斯實施金融制裁和出口管制

新加坡/俄羅斯/烏克蘭

新加坡外交部3月5日通過聲明宣布，新加坡將針對指定的俄羅斯銀行、實體和在俄羅斯的活動，以及有利於俄羅斯政府的籌款活動實施金融制裁措施。新加坡政府還將對可“直接用作對烏克蘭人造成傷害或征服的武器”的物品，以及有助於進攻性網絡行動的物品實施出口管制。

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新加坡外交部周六發布的聲明稱：“新加坡是國際法和《聯合國憲章》所載原則的一貫堅定支持者。所有國家，無論大小，其主權、政治獨立和領土完整都必須得到尊重。新加坡嚴肅對待任何違反這些核心原則的行為，因為它們是新加坡這個小國生存的根本。”

聲明稱：“俄羅斯對烏克蘭的入侵違反了《聯合國憲章》，是對國際法的明顯和嚴重違反。雖然我們繼續重視與俄羅斯和俄羅斯人民的良好關係，但我們不能接受俄羅斯政府侵犯另一個主權國家的主權和領土完整。對於像新加坡這樣的小國來說，這不是一個理論上的原則，而是一個危險的先例。這就是為什麼新加坡強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的無端攻擊。”

聲明稱：“由於聯合國安理會譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略的決議因俄羅斯的否決而未能通過，鑒於俄羅斯對烏克蘭的攻擊空前嚴重，新加坡外交部長在2022年2月28日向議會發表的關於烏克蘭局勢及其影響的部長聲明中宣布，我們將與其他許多志同道合的國家一致行動，對俄羅斯實施適當的制裁和限制。”

聲明指出：“這些制裁和限制旨在限制俄羅斯對烏克蘭進行戰爭和破壞其主權的能力。我們將對可直接用作對烏克蘭人造成傷害或征服的武器的物品，以及可有助於進攻性網絡行動的物品實施出口管制。在這方面，我們將禁止向俄羅斯轉讓以下物品。(a) 軍事物資清單中的所有物品，以及(b) 2021年戰略物資（管制）令兩用物資清單中‘電子’、‘計算機’和‘電信和信息安全’類別中的所有物品。”

聲明稱：“我們將針對指定的俄羅斯銀行、俄羅斯境內的實體和活動，以及有利於俄羅斯政府的籌款活動實施金融措施。數字支付令牌服務提供商被明確禁止為可能有助於規避這些金融措施的交易提供便利。這些措施適用於新加坡的所有金融機構，包括銀行、金融公司、保險公司、資本市場中介機構、證券交易所和支付服務提供商。”