歐盟委員會主席：若不停止戰爭，歐盟準備採取更多的對俄制裁措施

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月4日表示，如果俄羅斯總統普京不停止對烏克蘭的戰爭，歐盟準備對俄採取更多的制裁和限制措施。她當天在布魯塞爾與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一起參加新聞發布會時強調：“我們知道這場衝突遠未結束，而且非常清楚，如果普京不停止並扭轉他所發動的戰爭，我們準備採取進一步的嚴厲措施。”

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馮德萊恩在周五與布林肯出席了聯合記者會並發表了講話。馮德萊恩對來訪的布林肯說：“你對歐洲的訪問表明，在應對普京對烏克蘭的無所顧忌的入侵方面，歐盟和美國之間的合作是多麼密切。由於這種協調，我們在創紀錄的時間內共同設計、制定和部署了制裁措施，這些制裁措施表明我們決心讓普京為其戰爭付出代價。我們不會輕易採取這些措施，但顯然我們需要採取行動。”

馮德萊恩說：“有了這些措施，（俄羅斯）中央銀行無法使用其儲備的很大一部分來支持現在處於自由落體的盧布。（俄羅斯）中央銀行不得不將利率提高到20%，刺激了通貨膨脹。重要的商業銀行被切斷了與全球市場和SWIFT（國際結算系統）的聯繫，削弱了它們為經濟融資的能力。莫斯科的證券交易所自本周初以來一直關閉。一個接一個的西方公司宣布自己的措施，停止生產、投資和銷售。”

馮德萊恩補充說：“歐盟和美國的合作是這一有效反應的核心，它將越來越多的實施相同或類似制裁的國家拉到一起。我們的七國集團夥伴，英國、加拿大和日本，還有挪威、瑞士、韓國、澳大利亞等國家。到現在，有40多個國家部分或完全與我們的制裁保持一致。”

馮德萊恩說：“這證明了全球社會拒絕這種入侵的決心。我們只需看看本周聯合國大會的結果就知道了。141個國家，絕大多數，支持譴責俄羅斯的野蠻入侵的決議。在193個國家中，只有4個國家站在俄羅斯一邊。那就是白俄羅斯、朝鮮、敘利亞和厄立特里亞。普京總統在國際社會中越來越被孤立。但面對世界的抗議，普京的軍隊繼續前進。對平民目標的轟炸和導彈襲擊正在加劇。”

馮德萊恩表示：“請放心，歐盟和美國將繼續支持烏克蘭和它勇敢的人民，以及它堅定的領導。烏克蘭正在發生的人道主義災難的規模，確實讓我們擔心。歐洲正在看到自上世紀最黑暗的日子以來從未見過的大規模破壞和流離失所。歐盟作為烏克蘭的鄰居，正在不遺餘力地努力。我們正在立即提供5億歐元的人道主義援助，而且會有更多的援助。”

馮德萊恩說：“我們正在快速工作，在波蘭、斯洛伐克和羅馬尼亞建立民事保護中心。我們也在盡一切努力，與國際組織和非政府組織一起，建立延伸至烏克蘭境內的人道主義走廊。急需的人道主義援助必須能夠到達烏克蘭的所有地區。必須允許平民逃離被圍困的城市。”

馮德萊恩說：“最後，歐盟有史以來第一次啟動了所謂的‘臨時保護指令’。它是什麼？它有效地開放了大多數難民的居住權，讓他們在歐盟生活和工作，獲得醫療服務或例如學校，至少一年的時間。我們知道，這場衝突遠未結束。而且非常明確的是，如果普京不停止和扭轉他所發動的戰爭，我們準備採取進一步的嚴厲措施。我們有決心，我們團結一致。“

在馮德萊恩之後發言時，布林肯讚揚了歐盟對俄羅斯的反應，他說：“這個聯盟是強大的，它是團結的，它在行動”。布林肯說：“如果我們允許這些原則被違反而不受懲罰，那麼我們就會打開一個潘多拉的盒子，在世界的每一個角落，這種情況會一次又一次地發生。”

布林肯還警告說，俄羅斯對烏克蘭的戰爭“可能不會很快結束”，美國和歐洲盟友必須對俄羅斯保持強硬的壓力，直到戰爭結束。他說：“不幸的是，悲慘的是，可怕的是，這可能不會很快結束，我們必須堅持下去，直到它停止，直到戰爭結束。”

此外， 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）周五在參加完歐盟成員國特別外長會議後在回答環節向記者表示：“繼續推進制裁的意願已經宣布，我們也一直在考慮在未來幾天可以決定哪些新的制裁方案。”

博雷利補充說：“例如，我們可以擴大從SWIFT中剔除的俄羅斯銀行的數量。但我們還沒有就某家銀行或另一家銀行做出任何具體決定。我們已經向技術機構提交了研究更多銀行的建議，讓我們看看。我們可以增加銀行的數量，我們可以深入到金融制裁中去。但是，請你停一停，想想我們已經決定的事情的後果。”

博雷利說：“今天，最好的消息是，俄羅斯已經對以盧布計價的一定數量的債務進行了違約，並且沒有向外國投資者支付息票，即這筆債務的利息，金額為290億美元。這是一個重要的後果。立即，在不到3、4天的時間內，這個封鎖俄羅斯中央銀行在七國集團國家的儲備的決定。將會有很多後果。 ”

博雷利說：“因此，是的，將有更多的（對俄）制裁，而且正在研究當中。今天我們還沒有做出任何決定，但重要的是執行我們所決定的事情。我明白，一旦我們宣布什麼，人們就會忘記它。不，我沒有忘記它。當我說我將尋找（俄羅斯）寡頭的財富時，這是必須做的事情，必須遵循，必須逐個國家、逐個城市地實施，必須將其轉化為我們決定的實際後果。否則，這些都是空話。相信我，它們不會是紙上談兵。”