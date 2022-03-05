歐盟瞄準在IMF切斷俄羅斯影響與融資

俄羅斯/國際貨幣基金組織

在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟官員正在研究限制俄羅斯在國際貨幣基金組織(IMF)的影響力和融資渠道。歐盟繼續尋求擴大對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的制裁，包括醞釀推出在世界貿易組織中打擊俄羅斯的計畫。歐盟官員認為，完全剔除俄羅斯有阻力，可能會遭遇中國、印度和其他成員國的阻力。

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據路透社引述消息人士報道稱，歐盟考慮限制俄羅斯在IMF的影響力和融資渠道。名官員對路透社透露說，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟官員正在研究限制俄羅斯在國際貨幣基金組織(IMF)的影響力和融資渠道。目前正在討論的這一情境將增加俄羅斯經濟和金融體系的壓力，也標誌着重要的具有象徵性的一步，將令俄羅斯在國際上進一步被孤立。

歐盟官員們表示，正在考慮的一個選項是將俄羅斯完全從IMF中移除，但一些官員指出，這就算不是完全沒可能，也會很困難。官員們稱，正在研究的其他選項包括暫停俄羅斯的投票權，以及阻止其獲得IMF成員國的特別提款權(SDR)。

據官員們證實，討論了限制俄羅斯的IMF成員國權利和阻止其獲得SDR，討論範圍甚至更廣，涉及俄羅斯的成員國資格。另一位歐元區高級官員表示：“目前正在進行將俄羅斯踢出所有國際金融機構的討論。”他補充稱，有關IMF的討論主要是關於如何阻止俄羅斯使用SDR。

不過，另一位官員表示，將俄羅斯完全踢出IMF在法律上或是不可能的。

第三名官員稱：“普遍的法律解讀是，這是不可能的。即使對犯有種族滅絕罪的成員國，也沒有這樣做，因為這需要從法律上證明違反了IMF協議，所有可能性很小。”

當被問及磋商何時能得出結論時，第一位官員表示，這個問題很緊迫，但其他一些成員國可能會反對，IMF共有190個成員國。其中一名官員表示，正在審查俄羅斯的權利，因擔心該國可能會利用IMF來規避對其央行的制裁。據一位官員稱“美國也在調查此事。但是……中國、印度和其他成員國可能是問題所在。”