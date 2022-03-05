烏克蘭戰事： 以色列總理是調戰人？

以色列調戰？

3月5日，以色列總理在與普京會晤後與烏克蘭總統打電話。以色列總理納夫塔利·貝內特(Naftali Bennett)周六開始調解俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，先後訪問了莫斯科和柏林，並與烏克蘭總統澤連斯基進行了電話交談。

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到目前為止，貝內特還沒有參加 2 月 24 日發起的對俄羅斯入侵烏克蘭的國際譴責，強調了將以色列與莫斯科和基輔團結在一起的牢固關係。由於與這兩個交戰方的密切關係，以色列提出進行調解，這一提議得到了烏克蘭官員的支持。根據他的提議，貝內特5日飛往莫斯科，在那裡他會見了俄羅斯總統普京“大約三個小時”。這是與俄羅斯入侵烏克蘭有關的外國領導人首次訪問俄羅斯。

第二步，以色列總理與澤連斯基通了電話；第三步他前往柏林會見了總理朔爾茨。關於討論的確切內容，很少有細節泄露。愛麗舍宮表示，以色列總理前往莫斯科之前，馬克龍本周六一早與貝內特進行了交談，雙方的意願仍是“協調努力以實現停火”。兩人同意為實現停火的同一目標保持聯繫，並與朔爾茨總理進行協調。

博雷利：中國才是烏克蘭危機不可缺的調戰人

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）3月5日接受西班牙《世界報》（El Mundo）專訪時表示：再次調節烏克蘭危機我們歐洲人是不可能的；因為不會再出現“諾曼底模式”。他還表示：調戰人也不可能是美國人。

博雷利表示：那麼讓誰出面調節呢？只能是中國。博雷利再次強調說：別無其他選擇！

“諾曼底模式”來源於2014年6月在法國舉行的諾曼底登陸70周年國際紀念儀式，當時俄羅斯、德國、法國、烏克蘭四國領導人在活動期間就烏克蘭局勢進行了一系列磋商，重點放在平息烏東地區衝突。

2014 年首次談判以後舉行過多輪談判。在柏林和巴黎的斡旋下， 2015 年，各衝突方達成《明斯克協議》。不過，基輔和莫斯科常互相指責對方違反協議。2019 年以來，“諾曼底模式”談判未再舉行過一輪。 2022年1月26日，四方在巴黎開始舉行 “諾曼底模式” 框架下的顧問級談判。，未果而終。2月24日，普京出兵入侵烏克蘭。