烏克蘭戰爭：俄羅斯一周損兵是敘利亞7年戰爭的三倍

烏克蘭/俄羅斯

自俄羅斯在烏克蘭的攻勢開始以來，已經過去一個多星期，到目前為止，俄羅斯只攻下一個重鎮，即黑海邊的赫爾松。世界各地都傳發無法動彈或被摧毀的俄羅斯裝甲車的圖像，俄羅斯承認有超過400名士兵死亡，這個數字很可能被低估了。錯誤的戰略選擇、後勤問題、烏克蘭軍隊和民眾的出乎預料的頑強抵抗：這幾個因素或可以解釋俄羅斯入侵烏克蘭的困境。

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本台就此採訪法國軍事學院戰略研究所的埃馬紐埃爾-德雷福斯。

法廣RFI：我們能不能在這個階段就說俄羅斯干預烏克蘭其實是失敗的？

埃馬紐埃爾-德雷福斯：在我看來，談論失敗還為時過早，尤其是要知道克里姆林宮通過這次干預所尋求的政治、軍事和最終的政治目標是什麼，現在看仍然非常複雜。不過，即使不談失敗，真實的情況也是，俄羅斯的這次干預，即自2014年的干預以來在烏克蘭的第二次干預，所陷入的局面，可能不一定是俄羅斯軍事和政治領導人所預料的。這就是為什麼我們似乎看到了俄羅斯軍事戰略的變化。

最初，這就是我們在2月24日星期四黎明看到的情況，俄羅斯可能指望通過轟炸軍事地點、軍用機場、防空系統，然後投入相對有限的精英部隊，例如空降兵，就很快奪下基輔或哈爾科夫這樣的城市。當然可以說俄羅斯人是在做夢，因為你不可能用幾百名士兵，即使他們是精英特種部隊，就能佔領一個擁有幾百萬人的城市。

這一戰略出了什麼問題，俄羅斯是否低估了烏克蘭？

一方面，俄羅斯低估了烏克蘭武裝力量的防禦能力。另一方面，它可能有這樣的想法：俄羅斯的軍隊會被當作解放者而受到烏克蘭歡迎，但情況顯然完全不是這樣。有一些與情報評估有關的錯誤，讓人想起2014年吞併克里米亞後就已經犯下的錯誤。烏克蘭東南部的幾個地區似乎正朝着親俄分離主義運動發展，但最終只有頓巴斯的一小部分地區的運動真正成勢。而且我感覺，俄羅斯對它在烏克蘭一些地區得到的呼求，錯誤判斷成全烏克蘭都會歡迎他們入侵。

RFI：俄羅斯人可能低估了烏克蘭人。我們不是也高估了俄軍的實力嗎？

埃馬紐埃爾-德雷福斯：我不認為我們高估了俄羅斯軍隊，但我們確實對這支軍隊的現代化情況非常關注，因為自2008年以來，俄羅斯軍隊已經實施了極其令人印象深刻的改革，我們看到俄羅斯軍隊在敘利亞發揮的作用。但俄羅斯在敘利亞的軍事干預和今天在烏克蘭發生的戰爭之間的最大區別是，在敘利亞的這次干預基本上是空中干預。因此，被動員的主要是俄羅斯空軍，此外還有特種作戰部隊和空降兵等精銳部隊。

即使我們相信俄羅斯的官方數字，即自干預烏克蘭開始以來有500名俄羅斯士兵被殺，這個數字無疑低於現實，但它也是俄羅斯在敘利亞記錄的損失數量的三倍以上。在烏克蘭的一周行動中，俄羅斯軍隊死亡人數是俄羅斯干預敘利亞的七年的兵損三倍。

就後勤補給問題而言，我認為這些是行動開始時就經常出現了問題，特別是在有相當多的雜亂無章的情況下，目前似乎更糟糕。

RFI：在任何情況下，我們可以預期衝突的時間比俄羅斯人預期的要長得多？

埃馬紐埃爾-德雷福斯：就目前而言，絕對沒有任何跡象表明這種侵略干預會迅速結束。恰恰相反! 3月3日星期四俄羅斯和烏克蘭代表團在白俄羅斯舉行的第二輪談判的結論只是：達成的唯一協議涉及實施人道主義疏散走廊。在衝突雙方的談判中，如果唯一達成一致的是疏散平民，這對衝突的持續發展不是好兆頭。