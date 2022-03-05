烏克蘭戰爭：國際殘奧委朝令夕改顯苦澀

烏克蘭/俄羅斯/北京冬殘奧

北京冬殘奧會已於3月4日晚在國家體育場（通稱“鳥巢”）舉行開幕式。對於向烏克蘭發動進攻的俄羅斯及其給予支援的白俄羅斯，國際殘奧委員會（IPC）在開幕前的3月3日做出了不允許兩國選手參賽的決定。但此前一天該機構宣布允許俄羅斯與白俄羅斯參加殘奧會。國際殘奧委抱歉俄羅斯與白俄羅斯運動員是犧牲品，因為他們不是侵略者與戰士，但烏克蘭運動員則批駁說，烏克蘭運動員在戰場被殺害，而且俄羅斯與白俄羅斯體制下眾多運動員其實來自軍隊。沒有消息說，曾經有多少代表團威脅抵制。

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據日本經濟新聞報道分析，北京冬殘奧開幕前，國際殘奧委做出苦澀決定。此次可以稱得上是朝令夕改。國際殘奧委員會3月2日原本根據“中立”立場允許俄羅斯和白俄羅斯選手、官員參加北京冬殘奧會，但3日突然做出了不允許的決定。國際殘奧委員會誤判了其他國家選手反對進攻烏克蘭的意向，結果顯得很失態。

國際殘奧會主席安德魯·帕森斯(Andrew Parsons)3月3日召開記者會，否認低估了各國意向的看法。但他坦率地說“反應這麼大，確實很吃驚”。同時強調“2日的決定不是基於感情和（全世界的）反應，而是根據奧運手冊而做出的決定”。“奧運手冊”是包括國際殘奧會憲法在內，記錄組織權限和規定的文件。其中加盟成員的義務不包括遵守聯合國的奧林匹克休戰決議。另外，理事會沒有取消成員資格的權限。

為此，國際殘奧會理事會禁止兩國選手參加北京冬殘奧會後，兩國可以向國際體育仲裁法庭（CAS）提起訴訟，在審理過程中，兩國仍有可能可以作為俄羅斯殘奧會委員會（RPC）和白俄羅斯參賽。這將失去實質性制裁的意義，並且國際殘奧會主席安德魯·帕森斯曾認為“根據（國際殘奧會總部所在的）德國法律，決定將被推翻”。因此，決定“儘可能採取最強的措施”，即以中立身份參賽、禁止使用國旗和國歌、不按國家計算獎牌數等。

據該報道，這或許是現實的妥協，但沒有想到運動員反應如此強烈。帕森斯曾表示兩國選手“不是侵略者，也不是戰士”，要求作為中立的運動員給予對待。但是，帕森斯說，兩國運動員入駐的奧運村的氛圍“已不再愉快。雖說偉大的奧運會源於偉大的經歷，但我們必須採取行動以確保運動員的安全”。

這樣的決定或許已與通過體育實現國際交流的奧運村的原本的目的相去甚遠。在北歐滑雪比賽會場上，出現了俄羅斯和白俄羅斯的運動員們根據2日的決定，遮住服裝上的標誌進行訓練的身影。

尤其是實力強大的俄羅斯隊在上屆平昌冬殘奧運會上因興奮劑問題，大部分選手未能參賽，本以為時隔8年終於可以參賽。

日本經濟新聞報道分析稱，受到戰爭這一巨大壓力而不得不對兩國選手禁賽，對於標榜要實現包容不同價值觀的共生社會的國際殘奧會而言，或許這是一次苦澀的決定。在記者會上，國際殘奧會主席帕森斯說“我們相信不應該將體育和政治混為一談。但在如今的情況下已不可能”。