烏克蘭指控俄羅斯軍隊攻克城市後開始性侵婦女

俄羅斯/烏克蘭

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在英國智庫發言指控，俄軍在烏克蘭一些城市性侵婦女。人權組織上周警告，戰事恐導致針對烏克蘭婦女的性暴力行為增加。

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據中央社今天報道稱，烏克蘭外長庫列巴4日指控，俄軍在烏克蘭一些城市性侵婦女。烏克蘭外長庫列巴以英文在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發言指出：“當炸彈落在你的城市、當俄軍在佔領城市後性侵女性，不幸的是，我們已得知許多性侵案例。要我在這裡談論國際法的效力，當然有困難。”

庫列巴說：“但這（國際法）是我們可以使用的唯一文明工具，以確保所有發動這場戰爭的人最後都被繩之以法。”

不過庫列巴並未針對他指控俄軍性侵婦女提出佐證。

路透社說也無法獨立查證此說。

另一方面，已在俄軍佔領下的烏克蘭刻松市（Kherson）的27歲女性卓里娜（Svetlana Zorina）也指控，俄軍性侵婦女。卓里娜在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：“我們只能待在家裡，照顧好自己，因為我們真的非常害怕，俄軍已開始性侵此地婦女。”

卓里娜說，“我聽認識的人說，有一名17歲女孩在遭性侵後被殺死”；並說，“我們真的被嚇壞了，但絕不會投降”。

中央社說，人權組織上周警告，戰事恐導致針對烏克蘭婦女的性暴力行為增加。