烏克蘭/俄羅斯/澤連絲卡

烏克蘭第一夫人澤連絲卡原本反對丈夫參選，如今遭遇俄羅斯侵略國家的危險時刻，她帶着孩子守在丈夫身邊，除了帶給烏克蘭總統澤連斯基堅強後盾，也展現出堅毅勇氣鼓舞民心。

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據中央社今天報道稱作為總統丈夫最親密夥伴，烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心。

據該報道，44歲的澤連絲卡（Olena Zelenska）和澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同年出生，兩人都來自烏克蘭中部俄語地區城市克利福洛（Kryvyi Rih），並在克利福洛國立大學（Kryvyi Rih National University）就讀時相識。

澤連絲卡當時就讀公共工程系，主修建築；澤連斯基則是法律系學生，同時是一名正在起步的喜劇演員。澤連絲卡後來加入澤連斯基創立的喜劇團隊“95街區工作室”（Kvartal 95），當起專業編劇，兩人並在交往8年後於2003年結婚。

2015年，“95街區工作室”推出政治諷刺電視喜劇“人民公僕”（Servant of the People），由澤連斯基飾演一名愛批評政府貪腐的歷史教師，意外當上總統。這部影集在烏克蘭大受歡迎，一連播出3季，也促使澤連斯基挾著高人氣，在2019年讓虛構故事成真當選總統。

不過，澤連斯基決定投身政壇，讓原本偏好待在幕後的澤連絲卡被推到鎂光燈下。她曾告訴一家烏克蘭電視台：“老實說，我一開始激烈反對這個計畫。這是非常困難的一步。這甚至不是一個計畫，而是人生轉向。”

不過，當澤連絲卡接下第一夫人的身分後，她儘力扮演好應有角色。除了穿着烏克蘭設計師的作品發揮“衣着外交”，並登上烏克蘭語版“時尚雜誌”（Vogue）封面，還在內文專訪中宣布上任後推動的第一項計畫：大幅改善學校營養午餐。

澤連絲卡也致力推廣烏克蘭的語言和文化、改善身障者行動環境，並將促進女權列為主要工作。她不僅協助推廣致力性別平權的“烏克蘭婦女大會”（Ukrainian Women\'s Congress），也成功推動烏克蘭加入七大工業國集團（G7）的國際性別平權倡議“比亞里茲夥伴關係”（Biarritz Partnership）。

中央社報道稱，英語流利且廣受歡迎的澤連絲卡，被視為烏克蘭最具影響力的女性之一。身為澤連斯基最親密夥伴和最堅定盟友，如今她選擇和17歲女兒與9歲兒子留在首都基輔，陪伴總統丈夫對抗俄羅斯侵略。

和澤連斯基一樣，澤連絲卡積極利用社群媒體鼓舞民心。在俄羅斯進攻隔天，她25日在Instagram發布一張烏克蘭國旗的照片，寫道：“我親愛的同胞！烏克蘭的人們！…我以和你們生活在同個國家為榮。”烏克蘭第一夫人說，“有人說人一多就成了烏合之眾，但我們不是。因為許多烏克蘭人在一起不會變成烏合之眾，會是一個軍隊！”

澤連絲卡還表示：“今日我不會恐慌和流淚，我會冷靜且充滿信心。我的孩子正看着我，我會在他們身旁，以及在我的丈夫身旁，也會和你們在一起。我愛你們！我愛烏克蘭！”

中央社說，烏克蘭第一夫人27日又分享一張在基輔防空避難所出生的嬰兒照片，寫道：“儘管在戰爭下，我們路上也有醫師和愛心人士在她身旁。她將受到保護和防衛。”澤連絲卡說，“因為我親愛的同胞，你們真不可思議。我們是一個軍隊，軍隊就是我們。而在防空洞出生的孩子，將活在一個成功保衛自己的和平國家。”