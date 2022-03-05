烏克蘭遭侵：歐盟執委會稱烏克蘭應儘快加入歐盟

歐洲聯盟/烏克蘭

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇在法國南部阿勒（Arles）召開的歐盟部長會議會後表示：「現在是傳達強烈訊息的時候了，是該表達烏克蘭人民是歐洲人之一的時候了，我們希望他們儘快加入。」

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據法新社今天報道稱，俄羅斯對烏克蘭的入侵仍在持續，歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）周五表示，烏克蘭應該儘快加入歐盟。

烏克蘭總統澤連斯基（本周在歐洲議會發表慷慨激昂的演說，提出讓烏國加入歐盟的要求。在那之後，歐洲議會的議員對於讓被俄羅斯侵略的烏克蘭成為歐盟會員一事，愈來愈聚焦。但烏克蘭想成為歐盟會員，必須走和其他候選國家一樣的程序，完全沒有捷徑。

烏克蘭總統澤連斯基1日在基輔透過視訊方式，在歐洲議會發表演說，要求「立即」成為歐盟會員國，並稱他的國家正「為生存而戰」。

歐盟官員雖然表達同情，但也表示要成為歐盟會員是沒有捷徑的，且所有流程都可能相當耗時。負責歐洲事務的法國國務秘書博納（Clement Beaune）把支持烏克蘭加入歐盟的前景形容為一個「信號，但不論如何都需要花上幾年時間。」

法新社說，塞夫柯維奇說：「最重要的是要傳達一個強烈的政治訊息，就是我們有把烏克蘭視為未來的會員國。」據塞夫柯維奇補充說：「事情正以戲劇化的方式改變，我認為現在是採取大膽作為的時候了。歐洲聯盟之前都很大膽，我確信在這個議題上，他們也會採取大膽作為。」