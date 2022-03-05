烏外長向布林肯要戰機和防空武器

布林肯會晤烏外長

美國國務卿布林肯繼續歐洲之行。3月5日，他在波蘭邊境會晤了烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），會晤是在高度戒備下進行的。烏克蘭外長要求美方提供戰機和防空武器。烏克蘭外長表示：北約拒絕了澤連斯基在烏克蘭設立禁飛區的要求，這反映出北約的軟弱。

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烏克蘭外長還表示：儘管如此，他代表民眾歡迎布林肯的會晤。他說： “我希望烏克蘭人民能清楚地看到，我們有真正站在我們身邊的朋友。”

布林肯3月4日在布魯塞爾接受媒體採訪時表示，很難說烏克蘭戰爭將如何收場，但是從某種意義上來說，這場戰爭肯定沒有按照普京總統的設想和計畫進行。他說，戰爭升級的風險確實存在，而且我們很可能看到普京更多的野蠻使用武力對平民和關鍵基礎設施進行打擊。但他明確表示，美國不尋求改變俄羅斯政權。

他說，國際社會盡一切努力幫助烏克蘭自衛，並向俄羅斯施加巨大壓力，以結束普京發起的這場他選擇的戰爭的承諾是真實和強有力的，而且將產生影響。

鑒於烏克蘭與俄羅斯軍力上的懸殊，在被問到他是否認為烏克蘭被打敗是不可避免的問題時，布林肯說，他不認為任何事情是不可避免的。他說，如果莫斯科想推翻現有烏克蘭政府並建立一個傀儡政權，4千5百萬烏克蘭人是不會接受的。事實上，他認為，假以時日的話，烏克蘭會贏得這場戰爭，儘管他不知道這需要多長的時間。

這位美國國務卿說，目前戰爭升級的風險確實存在。

他說，“這是我們關心和關注的事情，因為唯一比一場僅限於烏克蘭的戰爭更糟糕的事情是一場進一步升級並超越烏克蘭的戰爭。這就是為什麼北約一直如此專註於加強其防禦和威懾力。”

布林肯說，過去幾天，我們看到普京日益殘暴的使用武力針對烏克蘭的平民和關鍵的基礎設施進行打擊，斷水斷電並掐斷熱氣的供應，造成大量的人道主義苦難。他說，我們很可能會看到更多的這種情況。

他說，是否能夠通過外交途徑解決這場危機完全卻決於普京和俄羅斯。他還表示：“如果他們表現出任何願意進行有意義的外交的跡象，我們當然會參與”。

當他被問及美國是否準備說，如果停火，我們將討論克里米亞和頓巴斯的地位以及可能討論烏克蘭中立之類的事情時，布林肯說，美國必須捍衛一些根本的原則，包括一個國家不能把自己的政策、選擇以及與誰交往等強加給另一個國家以及一個國家不能在自己的勢力範圍內使另一個國家屈從於自己的意志。

但他明確表示，最終要看烏克蘭人民自己的選擇。

布林肯表示：“最終，任何涉及外交的前進道路都將首先由烏克蘭人民和以民主方式代表它的政府來決定，我們將支持他們想要進入的任何方向”。

一些人認為，解決目前這場危機的辦法之一是讓普京下台。美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）星期五甚至呼籲暗殺普京。

布林肯在被問到美國是否尋求改變俄羅斯的政權時回答說：“我們不尋求那個，而且無論如何這不取決於我們。俄羅斯人民需要決定他們的領導人。他們需要決定他們的領導人是否真的在推動和代表他們的需求，他們的利益，他們的意願。這絕對不是我們說了算的。”

他希望俄羅斯人民思考這樣的問題，即這場無端和毫無根據的侵略戰爭究竟是如何推進你們的利益和需求的？在他看來，這不僅對他們沒有任何好處，相反，他們還得承擔它的後果。