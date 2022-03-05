瑞媒：如果普京使用核武器 "影響將類似於一場核事故"

俄羅斯/核武器

2月27日，俄羅斯總統宣布，他已將俄羅斯的核威懾力置於特殊戰備狀態。此前，普京已經暗示性地威脅要使用核武器。在歐洲，一個自冷戰結束後慢慢被人們淡忘的擔憂，現在又被擺在面前。俄羅斯公開威脅要使用核武器。用核武器攻擊烏克蘭，這對周邊國家意味着什麼？

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據瑞士新聞稍早報道稱，如果普京使用核武器，"影響將類似於一場核事故"。

瑞士國防部長維奧拉·阿姆海爾特(Viola Amherd)2月28日對媒體說，瑞士民眾不應感到害怕。她說，"我認為不太可能走到使用核武器這一步。" 。

蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心的Oliver Thränert也表示不必恐慌。"我認為暫時不會使用核武器，”他說，"普京是在進行威脅，以分裂西方，促使當地民眾反對政府。” 這種策略正是利用了民眾對核戰爭的恐懼心理。如果真的使用核武器，普京本人也會面臨巨大的國內政治壓力。Oliver Thränert堅信，俄羅斯民眾不會贊同使用核武器。

該報稱，我們暫且放下“本次核武器威脅有多嚴重”的問題，來講講“使用核武器的後果將有哪些？”

俄羅斯擁有大量且多元的戰術核武器儲備，這些武器可以在陸地或海上使用。有的射程範圍可遠至柏林、巴黎甚至紐約；有的則適用於烏克蘭這樣的直接鄰國。我們這裡所說的，包括戰略武器和戰術武器。

據這位核武器專家稱，如果俄方用核武器攻擊烏克蘭- 就算使用的是簡單的短程戰術武器- 也"無疑" 會在歐洲和瑞士造成影響，因為放射性物質會隨着風和雲漂移。瑞士地緣政治和戰略專家Albert A. Stahel證實了這一觀點："如果普京在烏克蘭上空引爆戰術核武器，放射性塵埃有可能進入瑞士，一切取決於武器類別和風向。”

Oliver Thränert表示，使用核武器的影響因武器類別的不同而不同。其後果將類似於一場核電站事故，但比切爾諾貝利反應堆事故的影響還要大。他說："就算是戰術武器，如今核彈的爆炸力也比長崎和廣島的原子彈要大。”