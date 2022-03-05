美國防官員：價值約2.4億美元的軍事物資已送達烏克蘭

美國/歐洲/烏克蘭

據一位美國高級國防官員3月4日向媒體透露，在白宮正式批准對烏克蘭價值3.5億美元的安全援助計畫一周後，該計畫的“絕大部分”物資已經交付給烏克蘭。該官員說，一攬子計畫中約有價值2.4億美元的物資已經到達烏克蘭，其餘的應該在幾天內或幾周內到達，“但不會更長”。據悉，美國已經交付的部件包括烏軍在抵抗俄羅斯入侵中“最需要的能力，如反裝甲能力”。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方送來的裝備是烏克蘭人已經接受過培訓的裝備，包括12月底和1月初的一些“及時”培訓。這位官員說，烏克蘭人可以“熟練使用”送來的絕大部分軍事裝備。美國也一直在協調其他國家向烏克蘭提供軍事援助。自俄羅斯入侵以來，共有14個國家向烏克蘭提供了軍事援助，但該官員拒絕列出這些國家的名單，而是傾向於讓他們自我發言。

該官員說，美國歐洲司令部正在利用其與盟友和合作夥伴的聯絡網絡，“實時”協調向烏克蘭運送物資。該官員說，美國歐洲司令部還在與其他國家，特別是與英國，就運送過程進行協調，“以確保我們以最大效率利用我們的資源，以有組織的方式支持烏克蘭人。”

據《紐約時報》周五報導，大約14架大型運輸機在當天將一系列令人眼花繚亂的“標槍”反坦克導彈、火箭發射器、槍支和彈藥運送到烏克蘭邊境附近的一個機場，美國和歐洲盟友正在加緊努力，讓烏克蘭軍隊在與遠遠超過他們裝備的俄羅斯敵軍的作戰中佔得先機。

報導指，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在一次未經宣布的旅行中視察了武器轉移行動，並會見了來自22個國家的部隊和人員。他們日以繼夜地工作，從源源不斷的運輸機上卸下軍備物資，通過陸路運輸給烏克蘭部隊。

這批美國武器包括“標槍”反坦克導彈以及小武器和彈藥，是美國總統拜登在上周六授權的價值3.5億美元對烏軍事援助一攬子計畫的一部分；一位官員說，在兩天內，這些貨物就降落在邊境附近的一個機場，該機場每天可以處理17架飛機。這位官員說，開始時是涓涓細流，每天只有兩三架飛機抵達；現在是源源不斷，僅一個機場就有14批貨物。

報導指，米利將軍在前往該地區的行程中包括在這一機場停留。當他對部隊講話時，他身後有一車“標槍”反坦克導彈滾落。在附近，兩架波音C-17環球霸王運輸機，即美國空軍的巨大貨運工具，停留在停機坪上。五角大樓的一位高級官員周五說，美國已經向烏克蘭軍方交付了3.5億美元的一攬子計畫的近70%，預計將在下周左右完成全部運輸工作。

五角大樓官員說，這批武器其中還包括來自美軍庫存（主要在德國）的“毒刺”防空導彈，代表着從美軍倉庫向另一個國家轉移武器的最大一次授權。美國官員說，這些武器、設備和其他戰爭物資被空運到波蘭和羅馬尼亞等鄰國，然後通過陸路運到烏克蘭西部，交給烏軍指揮官在該國全國各地分發。

美國官員周五表示，這些武器已迅速落入烏克蘭士兵手中，他們正利用這些武器與正在前進的俄羅斯部隊作戰。這位不願透露姓名的五角大樓高級官員說：“我們所有人都對烏克蘭武裝部隊如何有效地使用我們提供給他們的設備留下了深刻印象。”他說，“克里姆林宮的觀察家們也對此感到驚訝，他們如何減緩了俄軍的推進速度，並在戰場上表現得極為出色。"

五角大樓官員說，一個向位於德國斯圖加特的美國歐洲司令部報告的特別協調小組正在管理來自美國和至少14個其他國家（包括英國、加拿大和立陶宛）的武器和設備洪流。自2014年俄羅斯首次入侵烏克蘭克里米亞及東部地區以來，美國總共向烏方提供了超過30億美元的安全援助。其中約有10億美元是在拜登政府執政的過去一年中提供的。

值得一提的是，一名美國國防官員周五告訴路透社，在俄羅斯軍隊開始入侵烏克蘭的9天後，烏克蘭仍有“相當大部分”的軍用飛機可用。這位官員在匿名的情況下說：“烏克蘭人仍然有相當大部分的空中作戰能力，包括固定翼和旋翼以及無人系統和地對空系統。”

該官員補充說，烏克蘭空軍的飛機遭受了一些損失，包括被俄羅斯軍隊摧毀，但沒有透露細節。在2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後，分析人士預計俄軍會試圖立即摧毀烏克蘭的空軍和防空系統。自入侵開始以來，俄羅斯已向烏克蘭目標發射了500多枚導彈，但仍在通過有爭議的空域飛行。

英國國防部周五晚在推特上就烏克蘭戰事進展的情報通報稱：“俄羅斯未能完全壓制烏克蘭空軍和防空部隊，阻礙了他們向俄羅斯軍隊提供有效支持的能力。這很可能促成了俄羅斯推進的整體延遲。”

擁有地對空導彈的烏克蘭軍隊能夠威脅到俄羅斯飛機，並給試圖支持地面部隊的俄羅斯飛行員帶來風險。專家說，烏克蘭保持空軍戰鬥機飛行的能力是該國在面對攻擊時堅韌不拔的明顯表現，並且對其本國軍隊和烏克蘭人民都是一種士氣的鼓舞。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）在周五的一次講話中，指責北約領導層在當天的峰會上拒絕在烏克蘭上空設立“禁飛區”。他強調，這一決定為俄軍“進一步轟炸烏克蘭城市開了綠燈”，並稱那些反對此舉的人應對未來的平民死亡負責。澤連斯基將在周六上午通過Zoom視頻會議的方式與來自兩黨的美國國會參議員們舉行會談。