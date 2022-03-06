一名11歲的烏克蘭男孩獨自逃難抵達斯洛伐克 震撼歐洲人暖心

烏克蘭/斯洛伐克

斯洛伐克警方周日表示，一名11歲的烏克蘭男孩僅帶着一個塑料袋、他的護照和寫在手上的電話號碼，獨自乘車穿越了斯洛伐克邊境。男孩的母親把他送上了前往斯洛伐克的火車，因為她不得不留下來照顧自己的殘疾母親。斯洛伐克警方在臉書上說，這個男孩 "以他的微笑、勇氣和決心贏得了所有人的心，不愧是真正的英雄"。

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據法新社今天發自斯洛伐克布拉迪斯拉發報道稱，當地警方發言人Denisa Bardyova告訴法新社："這個男孩獨自從紮波羅熱Zaporozhie來，因為他的父母不得不留在烏克蘭。志願者們負責照顧這個周六才到達的男孩，並為他提供食物和飲料。

俄羅斯軍隊自周五起攻佔了歐洲最大的紮波羅熱核電站，據烏克蘭人說，那裡的炮擊造成了火災。但莫斯科否認炮擊是火災的起因。

男孩的母親把他送上了前往斯洛伐克的火車，因為她不得不留下來照顧自己的殘疾母親。

該報道稱，6日周日，男孩的母親尤利婭-皮塞茨卡婭在Facebook上的視頻信息中說："我非常感謝我孩子的生命得到了拯救。"在你們這個不大的國家裡，卻有很多心胸仁厚寬廣的人。"

當地警方則在臉書上說，這個男孩 "以他的微笑、勇氣和決心贏得了所有人的心，不愧是真正的英雄"。

法新社說，當地誌願者已經聯繫上了男孩在斯洛伐克的親戚，他們接走了這個男孩並將他帶到布拉迪斯拉發。