上報刊文：烏克蘭內部親俄群體註定成為輸家

烏克蘭/俄羅斯

據台灣上報刊載文章稱，烏克蘭戰局方酣，現在斷言勝負為時尚早。不過，有件事倒是可以說上一說，那就是：不論戰況如何演變，烏克蘭內部的親俄群體，都會成為輸家。

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據該文稱，毋庸置疑，如果烏克蘭成功守住家園，這些人會倒大楣。畢竟，整個社會在戰爭中承受了巨大的代價，許多人失去了家園、失去了親友，而且死者當中無疑有不少人是奮勇犧牲。倘若對外眉來眼去者反而能夠安然無事、歲月靜好，那就儼然是讓這些人坐享其成，人心如何能平？

這不是戰後說一句“和解共生”就能解決的問題。原則上，一個共同體對外敵有多勇悍，對內奸就會有多嚴厲。社會強韌度是一體兩面，同時在內外兩個面向發揮效果，沒有辦法僅存其一。

到時候，重點還不是有沒有法律上的處罰，而是社會上的報復。這不是對不對的問題，而是人類社會就是如此。

反過來說，即使俄軍戰勝，這些人難道就能飛黃騰達、揚眉吐氣？我想，答案也是否定的。經歷這麼激烈的抵抗之後，征服者不會再信任本地人，不論這個“本地人”表現得有多麼恭順，都是潛在的風險。

據該文稱，當然，統治佔領地還是需要人手，在地協力者仍然會有工作，其中一小部分說不定也會有貌似體面的地位，但他們會在恐懼之下度過餘生。恐懼的對象，不只是“同胞”的復仇火焰，還有“老闆”的兔死狗烹。至於移民他鄉？比較精明的人，在戰爭開打之前就已經逃到維也納之類的地方了，還不是去俄國。

不錯，任何變局都有獲利者，肯定還是會有個別人士找到縫隙，在戰後繼續逍遙自在，但以一個群體而言，這場戰爭對於烏克蘭的親俄派，不啻天降橫禍。說起來，這是非常諷刺的事：以大俄羅斯理念發動的戰爭，卻很可能會造成親俄族群的重大災難，一如二戰之於東歐日耳曼人。

該文詰問：但這要怪誰呢？