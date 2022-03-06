俄國防部威脅會向烏捐贈戰鬥機的鄰國

捐贈戰機的代價？

3月6日，俄羅斯警告烏克蘭鄰國不要將基輔戰鬥機用於對付莫斯科軍隊，特別是牽連北約成員國羅馬尼亞。

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俄羅斯國防部發言人伊戈爾·科納申科夫（Igor Konashenkov）說：“基輔政權幾乎所有具有戰鬥能力的航空器都被摧毀。但我們從可靠消息來源獲悉，烏克蘭飛機飛往羅馬尼亞和其他鄰國。”。

他補充說：“利用這些國家的機場作為烏克蘭軍用飛機的基地，並隨後將它們用於對付俄羅斯武裝部隊，可被視為這些國家捲入了武裝衝突。”

自 2 月 24 日以來，俄羅斯士兵侵入烏克蘭，大大摧毀了烏克蘭領空力量，烏克蘭敦促西方國家在其領土上建立禁飛區，這一請求被北約拒絕，認為直接與莫斯科發生對抗的風險很大。

周六，俄羅斯總統普京威脅說說，俄羅斯將考慮與任何試圖在烏克蘭上空設立禁飛區的國家交戰。 自 9 天前俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelensky）一直呼籲西方大國在烏克蘭設立禁飛區。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格曾表示說，"我們理解這種絕望，但我們也相信，如果我們這樣做 “設立禁飛區”，我們最終會導致歐洲全面戰爭，涉及更多國家和更多的痛苦。"

他補充說，不會在烏克蘭設立禁飛區，因為設立禁飛區就意味着要派出北約的戰機進入烏克蘭領空擊落俄羅斯飛機，這樣做導致衝突升級的風險太大。