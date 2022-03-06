俄羅斯30城示威抗議入侵烏克蘭 1100多人被捕

俄羅斯/烏克蘭

專門監測抗議活動的非政府組織OVD-Info報告，6日周日在俄羅斯約30個城市至少有1100名抗議俄羅斯軍事入侵烏克蘭的人被捕。俄羅斯抗議烏克蘭戰爭被捕人數達10000人。

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據法新社說，根據專門監測抗議活動的非政府組織OVD-Info消息來源，自2月24日俄羅斯對烏克蘭軍事行動開始以來，俄羅斯已有近1萬名示威者被逮捕。

儘管受到當局的恐嚇和監獄判決的威脅，在過去10天里，全國各個城市每天都有抗議示威，儘管數量有限。

被監禁的反對派領導人納瓦爾尼(Alexei Navalny)強烈反對俄羅斯入侵烏克蘭，他在本周呼籲俄羅斯人每天在他們城市的主要廣場集會，要求烏克蘭和平。

周日，由於時差的原因，第一批逮捕行動在遠東和西伯利亞進行。根據OVD-Info，在新西伯利亞和葉卡捷琳堡的主要城市有200多人被捕。

莫斯科的示威抗議在進行中。但警方已在市中心部署。人權非政府組織 "紀念 "報告說，其領導人之一奧列格-奧爾洛夫在克里姆林宮旁邊的馬涅日廣場被拘留。

聖彼得堡北部的一個中心廣場被警察封鎖，警方正在進行逮捕。

法新社說，俄羅斯當局為了阻止對烏克蘭戰爭的批評，當局周五匆忙通過了一項新的法律，懲罰有關俄羅斯軍隊在烏克蘭活動的 "虛假信息"。根據新法律，處罰範圍從罰款到15年監禁。

俄羅斯和外國媒體在該法出台後多有宣布暫停在俄羅斯的新聞報道活動。