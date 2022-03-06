俄軍宣布要轟炸烏克蘭國防軍工企業

烏克蘭戰事

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）3月6日表示，俄軍將對烏克蘭的國防軍工企業實施精準打擊。

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俄國“國際傳真社”（Interfax）引述科納申科夫6日在一場簡報會上說：“作為落實讓烏克蘭去軍事化的一環，俄羅斯武裝部隊將以精準導引武器打擊烏克蘭的國防軍工企業。”

他說：“為避免相關企業人員有性命之擔憂，我們預先警告打這類設施，籲請這些企業的職員趕緊離開。”

科納申科夫表示，烏克蘭方面正在利用這些企業修復被俄軍空襲打壞的軍事硬體設備，以便重新投入作戰。