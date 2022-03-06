烏克蘭戰事 俄軍宣布要轟炸烏克蘭國防軍工企業 發表時間： 06/03/2022 - 22:05 Les forces armées russes ont détruit 2 037 objets de l’infrastructure militaire ukrainienne depuis le début de l’opération, a déclaré le 6 mars le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov. © AFP 作者： 法廣 1 分鐘 俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）3月6日表示，俄軍將對烏克蘭的國防軍工企業實施精準打擊。 廣告 繼續瀏覽後續 俄國“國際傳真社”（Interfax）引述科納申科夫6日在一場簡報會上說：“作為落實讓烏克蘭去軍事化的一環，俄羅斯武裝部隊將以精準導引武器打擊烏克蘭的國防軍工企業。” 他說：“為避免相關企業人員有性命之擔憂，我們預先警告打這類設施，籲請這些企業的職員趕緊離開。”科納申科夫表示，烏克蘭方面正在利用這些企業修復被俄軍空襲打壞的軍事硬體設備，以便重新投入作戰。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯