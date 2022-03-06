另類“狸貓換太子”：波蘭擬將米格-29援助烏克蘭 美國獎予F-16

烏克蘭/俄羅斯/波蘭

美國國務卿布林肯6日周日證實，美國正在與華沙合作，計畫向烏克蘭提供俄羅斯製造的戰鬥機。美國爾後將向波蘭提供F-16戰鬥機。烏克蘭總統澤連斯基要求西方援增飛機大炮抵禦俄羅斯的狂轟濫炸。西方拒絕了澤連斯基要求在烏克蘭設立禁飛區的請求。不過，俄羅斯總統普京警告，西方應當停止向烏克蘭提供武器。俄羅斯威脅擴大將提供軍援也視為參戰。

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據Politico今天報道稱，美國國務卿布林肯證實了通過波蘭向烏克蘭提供戰鬥機的計畫。布林肯還表示，美國正在記錄俄羅斯襲擊平民的事例。

布林肯在接受美國CNN採訪時說：“我們正在與波蘭合作，看看我們是否可以填補他們提供給烏克蘭人的任何東西。”

波蘭擬將向烏克蘭捐贈米格-29戰鬥機，烏克蘭飛行員將接受飛行訓練，反過來，波蘭將獲得美國製造的F-16戰鬥機。

英國金融時報周日早些時候報道了關於供應飛機計畫的談判。

據自由時報今天引述消息稱，美國官員透露，波蘭上周評估向烏克蘭提供戰機一事。華沙要求白宮保證拜登政府事後提供美製戰機補充戰力空缺。官員指出此舉雖將升高俄羅斯與北約的緊張局勢，但拜登政府不反對波蘭提供該戰機。

據美國官員指出，此方案須獲得白宮及國會批准，並涉及實際操作問題，最終還要看波蘭決定。F-16由美國本土運往波蘭是一個複雜問題，因為機上的敏感航空設備未必可合法一併轉移海外。波蘭空軍於2006年起使用F-16，前年更採購32架F-35隱形戰機，首架F-35於2024年服役。

據Politico今天引述布林肯還表示，美國正在記錄俄羅斯軍隊在烏克蘭襲擊平民和使用某些被禁武器的事例，這些事例可能構成國際刑事法院調查俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰爭罪的證據。布林肯說，"現在我們正在看這些報告；它們非常可信，我們正在記錄一切，"布林肯說，“美國將支持烏克蘭難民和允許烏克蘭難民入境的國家，並研究也歡迎他們來到美國。”

布林肯說，“美國致力於盡我們所能支持那些承擔接收烏克蘭難民，造成直接負擔的國家。當然，如果可能，如果烏克蘭難民希望在美國尋求難民身份，我們將對此作出考慮。”