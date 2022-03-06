土耳其總統艾爾多安致電普京 促立即全部停火

土耳其/俄羅斯/烏克蘭

根據土耳其總統府的一份聲明，土耳其總統埃爾多安今天與俄羅斯總統普京通了電話。艾爾多安向普京呼籲在烏克蘭實現 "緊急全面停火"。

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據法新社今天報道稱，土耳其與俄羅斯兩位國家元首在定於3月11日至13日在土耳其南部舉行的安塔利亞外交論壇前幾天發表講話，俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫預計將參加該論壇。

土耳其還希望接待烏克蘭外長，以促進兩國外交首腦之間的會晤。

據土耳其領導人說：緊急和全面的停火將允許尋求政治解決方案並解決人道主義關切。

艾爾多安還呼籲 "緊急 "開放烏克蘭的人道主義走廊。

據土耳其總統府稱，艾爾多安對普京呼籲說，"讓我們一起開闢和平之路。"

埃爾多安告訴他的俄羅斯同僚普京說，安卡拉 "準備以一切所能方式為和平解決烏克蘭危機作出貢獻"。

據土耳其媒體報道，兩位總統之間的電話通話持續了一個小時。

另外，土耳其第一夫人埃米內-埃爾多安向烏克蘭總統夫人奧列娜-澤連斯基寄發視頻信息。據埃米內-埃爾多安說："我親愛的朋友奧列娜和親愛的烏克蘭人民，我向你們轉達土耳其人民最真誠的友誼和尊重。"埃米內-埃爾多安表達"對烏克蘭遭受攻擊的悲傷 "和她自己 "作為妻子、母親和祖母的無法描述的悲傷"。

法新社說，作為北約成員和烏克蘭的盟友，土耳其自烏克蘭戰爭衝突開始以來一直在努力維持與俄羅斯的平衡關係，土耳其的許多進口產品都依賴俄羅斯。

埃爾多安曾多次提出做東主持烏克蘭和俄羅斯之間的會談。

據土耳其外交部長梅夫呂特-卡武索格魯周五表示，希望他的俄羅斯和烏克蘭同僚將於本周晚些時候在安塔利亞會面。據土耳其總統府發言人易卜拉欣-卡林（Ibrahim Kalin）稱， "我們相信，這些會議將產生積極影響。易卜拉欣-卡林周六說："特別是，領導人層面的會議可以阻止戰爭造成更多破壞。