烏城馬里烏波爾今天再試撤離居民

烏克蘭/俄羅斯

被俄羅斯軍隊圍困的戰略港口馬里烏波爾周日宣布將疏散其平民，此前一天，由於俄羅斯持續的密集炮擊，該港口的疏散嘗試未獲成功。烏克蘭指控俄羅斯踐踏停火允許撤退居民諾言，向該市繼續開炮轟炸。

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據法新社今天引述烏克蘭東部馬里烏波爾市政府在Telegram上說，該市平民的撤離於今天中午12點（格林尼治標準時間上午10點）開始。為此撤離將建立一條人道走廊，通往約3小時車程的紮帕羅傑鎮。該市與俄羅斯軍隊同意達成臨時停火。

此前昨天，從這個擁有約45萬人口的城鎮疏散平民的嘗試在周六失敗，該城鎮已被俄羅斯人及其在頓巴斯兩個分離主義領土上的盟友炮轟了數日，雙方都指責對方沒有履行承諾。

烏克蘭方面說，當平民聚集在一起組成車隊時，俄羅斯軍隊並沒有停火而繼續開火，而俄羅斯人則指責該城市的保衛者拿平民作為 "人肉盾牌"。

據非政府組織無國界醫生組織（MSF）在烏克蘭的一名官員稱，馬里烏波爾的人道主義狀況是 "災難性的"，迅速疏散居民是 "當務之急"。

據消息，西部城市利沃夫人道情勢也告急，當地今天已經沒有水了，民眾在飲用水方面成為巨大問題，也是基本問題。該城市沒電，沒暖氣。食物正在耗盡，商店空空如也。

與此同時，在烏克蘭控制下的盧甘斯克地區行政當局負責人今天宣布，將計畫用一列火車，從東南部城市利希揚斯克撤離當地婦女、兒童和老人。但官員說，"民眾必須自己想辦法到達利希揚斯克火車站。官員謝爾蓋-蓋達伊在Telegram上說：帶孩子的婦女將優先上車，然後才是婦女和老人。