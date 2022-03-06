羅馬天主教皇周日彌撒遺憾烏克蘭戰爭“血流成河、淚流成河”

方濟各/烏克蘭

羅馬天主教皇方濟各今天周日彌撒對俄羅斯入侵後在烏克蘭流淌的 "血淚之河 "表示遺憾，並呼籲建立人道主義救援通道。方濟各再呼籲結束烏克蘭戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自梵蒂岡說，教皇方濟各周日對俄羅斯入侵後在烏克蘭流淌的 "血淚之河 "表示遺憾。方濟各在天使祈禱後說："烏克蘭血流成河、淚流成河，這不僅是一場軍事行動，而且是一場播種死亡、毀滅和苦難的戰爭。"

方濟各呼籲建立 "真正的人道主義救援走廊 "以幫助烏克蘭民眾。

方濟各稱，"受害者人數在增加，逃離的人數也在增加，特別是母親和兒童逃難。阿根廷人教皇繼續說："烏克蘭這個殉難的國家對人道主義援助的需求正急劇增加。"

方濟各一再呼籲結束烏克蘭戰爭。

法新社說，許多烏克蘭國旗出現在聚集在梵蒂岡聖彼得廣場的信眾中，伴隨着教皇的 "天使之路"祈禱。

教皇方濟各說：“我衷心呼籲確保真正的人道主義走廊，並保證和便利援助進入烏克蘭被圍困地區，以便向我們被炸彈和恐懼壓迫的兄弟姐妹提供重要幫助。”

教皇方濟各說：“我懇請停止武裝攻擊，讓談判和理性取而代之，恢復對國際法的尊重。”

教皇還感謝那些冒着生命危險向世界通報烏克蘭危機的記者們。