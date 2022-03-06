英首相約翰遜：我們對俄羅斯人民沒有敵意，普京的侵略行為必須失敗

英國/俄羅斯/烏克蘭

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月6日在《紐約時報》發表了署名文章，提出在他看來西方國家現在必須採取的6個步驟來幫助遭受俄羅斯全面入侵的烏克蘭。

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約翰遜在文章中寫道：“在過去的一周里，為了應對烏克蘭令人痛心的場面，西方國家的團結令人印象深刻，令人振奮。從我與弗拉基米爾·澤連斯基總統（Volodymyr Zelensky）幾乎每天的談話中，我知道這為烏克蘭人在他們需要的時候提供了一些安慰。在我的一生中，我從未見過一場國際危機，在俄羅斯的戰爭機器對一個自豪的民主國家釋放其怒火時，是非的分界線是如此鮮明。俄羅斯對紮波羅熱核電站的魯莽攻擊提醒我們，對每個人來說，利害關係是多麼嚴重。超過一百萬人已經逃離了暴力，走向不確定的未來。”

約翰遜說：“拜登總統展示了偉大的領導力，諮詢並召集盟友，揭露了美國對歐洲的承諾以某種方式減少的謊言。歐盟已經做出了卓越的努力，支持對俄羅斯的嚴厲制裁。幾十個歐洲國家正在向烏克蘭的武裝部隊運送防禦性設備。但我們為烏克蘭做得夠多嗎？誠實的回答是沒有。”

約翰遜說：“弗拉基米爾·普京的侵略行為必須失敗，並被視為失敗。我們決不允許克里姆林宮的任何人以歪曲我們的意圖而逃脫，以便為這場選擇的戰爭找到事後的理由。這不是北約的衝突，也不會成為北約的衝突。沒有任何盟友向烏克蘭派遣作戰部隊。我們對俄羅斯人民沒有敵意，我們也不想指責一個偉大的國家和一個世界大國。我們對將年輕、無辜的俄羅斯人送入一場徒勞的戰爭的決定感到絕望。”

約翰遜說：“事實是，烏克蘭在近期內沒有加入北約的嚴肅前景——而我們已經準備好通過談判回應俄羅斯聲明的安全關切。我和許多其他西方領導人都與普京先生談過，了解他的觀點。英國甚至在俄羅斯入侵前派出使者前往莫斯科，直接與國防部長謝爾蓋·紹伊古將軍和總參謀長瓦列里·格拉西莫夫將軍打交道，他們是這場可怕運動的帶頭人。”

約翰遜說：“現在很明顯，外交手段從來沒有機會。但是，正是因為我們對俄羅斯的尊重，我們才發現普京政權的行為是如此的不合情理。普京先生正試圖破壞國際關係和《聯合國憲章》的基礎：各國有權決定自己的未來，不受侵略和害怕入侵。他對烏克蘭的攻擊始於一個捏造的借口和對國際法的公然違反。它正在進一步沉淪為一場骯髒的戰爭罪行和針對平民的不可想象的暴力運動。”

約翰遜說：“雖然不能與對烏克蘭的攻擊相提並論，但我們英國人對普京先生的無情有所了解。四年前，我們忍受了俄羅斯特工在英國索爾茲伯里對人們使用化學武器的結果——而我們的盟友則團結在我們身邊。在一年前發表的國防和外交政策審查中，我們警告說，俄羅斯仍然是最嚴重的安全威脅，並且我們宣布了自冷戰結束以來我們國防開支的最大增長。”

約翰遜說：“我們還警告說，世界正在進入一個競爭時期，專制國家將在各個領域考驗西方的膽量。去年，英國、美國和澳大利亞達成協議，幫助澳大利亞海軍部署核潛艇，這表明我們有共同的決心來應對我們在印太地區面臨的挑戰。我們沒有吸取俄羅斯侵略的教訓。長久以來，我們一直對其視而不見。沒有人可以說我們沒有被警告過。我們看到了俄羅斯2008年在格魯吉亞、2014年在烏克蘭、甚至在索爾茲伯里的街道上所做的一切。在最近對波蘭和愛沙尼亞的訪問中，我與我的同行們交談過，知道他們是多麼敏銳地感受到這種威脅。”

約翰遜說：“對基於規則的國際秩序表達熱情的陳詞濫調已經不夠了。我們將不得不積極捍衛它，以抵禦通過武力和其他工具（如經濟脅迫）改寫規則的持續企圖。我們必須在歐洲恢復有效的威懾力，長期以來，北約的成功和美國的安全保障在那裡滋生了自滿情緒。在歐洲發生的事情將對全世界產生深遠的影響。”

約翰遜指出：“我們很高興看到更多（的歐洲）國家開始掌握這一嚴峻的現實。1月，英國是向烏克蘭提供防禦性援助的少數幾個歐洲國家之一。現在有20多個國家參與了這項努力。國防開支正在增加，儘管這將需要時間來轉化為軍事力量。這是一個值得歡迎的發展，但它本身並不足以拯救烏克蘭或保持自由的火焰。俄羅斯擁有壓倒性的武力，而且顯然無視戰爭法則。我們現在需要為未來更加黑暗的日子做好準備。因此，我們必須從今天開始，為烏克蘭啟動一個六點計畫。”

約翰遜介紹說：“首先，我們必須動員一個國際人道主義聯盟。星期一，我將在倫敦會見加拿大和荷蘭的領導人，討論建立一個儘可能廣泛的聯盟，以揭露在烏克蘭發生的暴行。星期二，我將接待波蘭、斯洛伐克、匈牙利和捷克共和國的領導人，他們現在正處於難民危機的前線。在2.2億英鎊（2.91億美元）的援助之外，英國還有1000名士兵待命於人道主義行動。我們必須一起努力，立即建立停火，並允許平民安全通行、獲得食物和醫療用品。”

約翰遜說：“第二，我們必須做更多的事情來幫助烏克蘭保護自己。越來越多的國家願意提供防禦性設備。我們必須迅速採取行動，協調我們的努力，支持烏克蘭政府。”

約翰遜說：“第三，我們必須最大限度地對普京先生的政權施加經濟壓力。我們必須在經濟制裁上更進一步，將每一家俄羅斯銀行從SWIFT（國際結算系統）中驅逐出去，並賦予我們的執法機構前所未有的權力，以剝去俄羅斯在倫敦的‘骯髒資金’的外衣。我們必須追擊（俄羅斯的）寡頭們。到目前為止，英國已經對300多個（俄羅斯的）精英和實體實施了制裁，包括普京先生本人。但是，除非歐洲開始擺脫為普京先生的戰爭機器提供資金的俄羅斯石油和天然氣，否則這些措施將是不夠的。”

約翰遜說：“第四，無論需要多長時間，我們必須防止俄羅斯在烏克蘭的所作所為的任何蠕動式正常化。俄羅斯在2008年入侵格魯吉亞和在2014年奪取克里米亞的教訓是，接受俄羅斯侵略的結果只會鼓勵更多的侵略。我們不能允許克里姆林宮咬下一個獨立國家的大塊土地，造成巨大的人類痛苦，然後再悄悄地回到這個國家。”

約翰遜說：“第五，我們應該始終對外交和降級持開放態度，只要烏克蘭政府在任何可能的解決方案中擁有充分的代理權。不可能有新的雅爾塔（會議），由外部勢力在烏克蘭人民的頭上作決定。”

約翰遜說：“第六，我們現在必須採取行動，加強歐洲-大西洋安全。這不僅包括加強北約的東翼，還包括支持那些有可能受到俄羅斯侵略的非北約歐洲國家，如摩爾多瓦、格魯吉亞和西巴爾幹地區的國家。而那些參與或促成俄羅斯侵略的國家，如白俄羅斯，將受到最大的制裁。”

約翰遜在文章最後強調：“烏克蘭人勇敢地保衛了他們的國家。正是他們的英勇行為使國際社會團結起來。我們不能讓他們失望。”