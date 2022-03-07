俄聯邦首任外長：入侵烏克蘭普京是錯誤和不道德的，但他沒有瘋

俄羅斯/政治/烏克蘭

前蘇聯解體後俄羅斯聯邦的首任外交部長安德烈·科濟列夫（Andrei Kozyrev）3月6日通過推特，就俄羅斯總統普京之所以作出全面入侵烏克蘭的決定進行了分析。他認為，來自克林姆林宮的核戰爭威脅不應阻止西方支持烏克蘭，因為普京仍然足夠理性，不會使用核武器。

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曾在1990至1996年在俄前總統葉利欽任內擔任外長的科濟列夫在推特上寫道：“（當下有）很多關於克里姆林宮的核戰爭威脅以及普京是否理性的討論。我在這個主題中分享了我的想法。要有框架：我不相信俄羅斯會使用核武器，我相信普京是一個理性的行為者。”

科濟列夫說：“首先，我想研究一下對普京理性的質疑是從哪裡開始的。我認為它的開始是因為大多數人，特別是西方國家的人，認為他入侵烏克蘭的決定是完全非理性的。我不同意。（他的）這一決定是可怕的，但不是非理性的。”

科濟列夫說：“為了理解為什麼入侵（烏克蘭）對普京來說是合理的，我們必須站在他的立場上。在他的計算中，有三個信念同時出現：1. 烏克蘭作為一個國家的狀況；2. 俄羅斯軍隊的狀況；3. 西方的地緣政治狀況。”

科濟列夫說：“1. 烏克蘭的狀況。他（普京）在過去20年裡一直認為，烏克蘭不是一個真正的國家，充其量應該是一個衛星國。（2014年的基輔）獨立廣場革命結束了保持烏克蘭獨立和親克里姆林宮的任何希望。他認為西方是幕後黑手。”

科濟列夫說：“如果烏克蘭政府不能像普京可能得出的結論那樣保持獨立和親克里姆林宮的隱蔽性，那麼他就會公開地強迫它這樣做。他也開始相信他自己的宣傳者，說烏克蘭是由‘納粹-班德拉軍政府’（斯捷潘·班德拉，20世紀烏克蘭民族主義組織領導人）管理。這是所謂在烏克蘭‘去納粹化’的完美借口。”

科濟列夫補充說：“2. 俄羅斯軍隊。克里姆林宮在過去20年裡一直在努力使其軍隊現代化。該預算的大部分被盜用，花在塞浦路斯的巨型遊艇上。但作為一個軍事顧問，你不能向總統報告這些。所以他們反而向他報告了謊言。裝潢門面的軍隊。”

科濟列夫說：“3. 西方。俄羅斯的統治精英們相信自己的宣傳，認為拜登總統在精神上是無能的。他們還認為歐盟是弱者，因為他們在2014年的制裁是多麼的無力。然後，美國從阿富汗撤軍的行動失敗，鞏固了這種說法。”

科濟列夫指出：“如果你相信以上三點都是真的，而且你的目標是恢復俄羅斯帝國的榮耀（不管這意味着什麼），那麼入侵烏克蘭是完全合理的。他（普京）在這三方面都算錯了，但這並不意味着他瘋了。只是錯誤和不道德。”

科濟列夫認為：“因此，在我看來，他（普京）是理性的。鑒於他是理性的，我堅信他不會故意對西方國家使用核武器。我說故意，是因為在核電站附近不分青紅皂白的炮擊會在烏克蘭造成一場無意的核災難。”

科濟列夫說：“我將更進一步。核戰爭的威脅是他理性的另一個例子。克里姆林宮知道，它可以通過劍拔弩張的方式，試圖從烏克蘭或西方那裡獲得讓步，而這是它在牌局中剩下的最後一張牌：核武器（威脅）。”他補充說：“這裡的最終結論是，西方不應同意任何單方面的讓步，也不應因為擔心核戰爭而過多限制對烏克蘭的支持。”

科濟列夫此前還轉發了有關普京會見俄羅斯航空公司空姐，並向她們解釋之所以對烏採取“特別軍事行動”的原因的報道。科濟列夫對此評價道：“好色之徒和風流人物對女孩們講起戰爭。他還嚇唬北約，威脅要自殺，發動核戰爭！這讓人哭笑不得。如果不是因為烏克蘭兒童的眼淚，這真是令人發笑。”

此外，俄羅斯政府發布命令稱，批准對俄採取“不友好行為”的國家名單：“澳大利亞，英國，歐盟國家，冰島，加拿大，列支敦士登，摩納哥，新西蘭，挪威，韓國，聖馬力諾，新加坡，美國，台灣（中國），烏克蘭，黑山，瑞士，日本 。”

對此，科濟列夫表示：“自1990年代初以來，這些國家一直是俄羅斯的最佳合作夥伴。當俄羅斯人民從獨裁統治中解放出來時，他們將再次成為最佳夥伴。”他還評價說：“信不信由你，我從來沒有見過一個恐俄者。如果有恐俄症患者，那就是克里姆林宮裡的那些人，他們把俄羅斯人民當作二等公民，據稱他們不能屬於自由世界。”