拜登與英法德首腦舉行視頻會談 英加荷三國首腦倫敦會晤

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美國白宮3月7日通過聲明表示，拜登總統當天與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨和英國首相約翰遜舉行了安全視頻通話。美英法德領導人申明，他們決心繼續提高俄羅斯無端和無理入侵烏克蘭的成本。約翰遜周一還與來訪的加拿大總理特魯多和荷蘭首相呂特在倫敦舉行了會談。英加荷三國領導人通過聯合聲明強調：“我們將繼續堅定地支持烏克蘭，並為澤連斯基總統領導的烏克蘭抵抗運動的英雄主義和力量喝彩。我們一起承諾（對烏）提供大量經濟和人道主義援助。”

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據白宮的聲明介紹：“小約瑟夫·拜登總統今天與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍、德國總理奧拉夫·朔爾茨和英國首相鮑里斯·約翰遜舉行了安全視頻通話。領導人們申明，他們決心繼續提高俄羅斯無端和無理入侵烏克蘭的代價。領導人們還強調，他們承諾繼續向烏克蘭提供安全、經濟和人道主義援助。此外，領導人們還討論了他們各自最近與烏克蘭和俄羅斯總統的接觸情況。”

約翰遜周一還在倫敦的首相官邸與來訪的加拿大總理特魯多和荷蘭首相呂特舉行了會談。會後，英加荷三國領導人通過聯合聲明表示：“我們，英國、加拿大和荷蘭的領導人對普京無端和野蠻入侵烏克蘭的行為感到震驚。這是對一個民主、主權的歐洲國家的可怕攻擊，也明顯違反了俄羅斯在國際法下的義務，包括《聯合國憲章》。我們呼籲俄羅斯堅持其義務，充分尊重國際人道主義法和人權法，並立即實施停火，允許平民安全通行、獲得食物和醫療用品。”

聲明稱：“我們看到對平民廣泛和不分青紅皂白地使用武力。這是國際人道主義法律所禁止的。我們將不遺餘力地確保對烏克蘭境內違反國際法的行為進行調查，收集證據並追究肇事者的責任。這就是為什麼英國、加拿大和荷蘭加入了歷史上最大的向國際刑事法院移交案件以加快調查的原因。這也是為什麼我們歡迎聯合國人權理事會緊急成立一個具有強大調查任務的調查委員會。我們隨時準備提供必要的合作和援助，支持國際刑事法院檢察官的工作。”

聲明稱：“我們還最強烈地譴責俄羅斯在直接靠近烏克蘭核電站和其他核設施的地方使用武力，並呼籲俄羅斯立即停止這些敵對行動。我們將繼續堅定地支持烏克蘭，並為澤連斯基總統領導的烏克蘭抵抗運動的英雄主義和力量喝彩。我們一起承諾提供大量經濟和人道主義援助。”

聲明指出：“英國、加拿大和荷蘭在雙邊和北約內部都是密切的國防夥伴。在過去的幾周里，我們三個國家在加強對俄羅斯入侵烏克蘭的全球反應方面發揮了關鍵作用，並各自承諾部署額外的部隊，以加強北約在東歐的威懾和防禦態勢，應對俄羅斯的侵略。我們一直強調烏克蘭有權對這種非法侵略進行自衛，並對烏克蘭提出的提供防禦性軍事裝備的要求作出了回應。我們呼籲國際社會支持烏克蘭的自衛權，並響應烏克蘭的呼籲，加強其自衛能力。我們將繼續這樣做，並向烏克蘭提供進一步的一攬子防禦支持。”

聲明最後提及：“整個國際社會對捍衛民主和自由原則的支持的廣度是前所未有的。聯合國大會證明了這一點，當時國際社會明確譴責俄羅斯的侵略，並承諾維護基於規則的國際秩序，有141個成員國投票贊成題為 ‘對烏克蘭的侵略’的決議。今天，我們邀請烏克蘭的朋友們團結起來，支持一個共同的承諾，即維持和協調對一個自由和獨立的烏克蘭至關重要的政治、人道主義、經濟和國防支持，並繼續讓俄羅斯對其入侵行為負責。”

值得一提的是，特魯多周一宣布，加拿大正在對被監禁的俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）編製的名單中，與俄總統普京關係密切的10個人士實施新的制裁措施。特魯多周一在倫敦告訴記者說：“這些制裁將增加對俄羅斯領導層的壓力，包括對普京核心圈子的壓力。”他表示：“我們一起做的工作是在最痛苦的地方懲罰普京和他的幫兇。”特魯多指責新的懲罰措施所針對的人是“這種無理入侵的同謀”。

據了解，幾個月來，與身在獄中的納瓦爾尼合作的活動人士一直在傳閱一份與普京有聯繫的35人名單，他們說這些人應該受到制裁。加拿大已經宣布對“納瓦爾尼名單”上的幾個人採取制裁措施。新的制裁措施將增加加拿大直接針對普京、俄外長拉夫羅夫和白俄羅斯政權人物的措施。

加拿大的制裁還針對其他俄羅斯高級官員：包括其國防部長、財政部長和司法部長。俄羅斯精英階層的成員和他們的家人，以及瓦格納集團、俄羅斯天然氣工業股份公司和俄羅斯主要銀行，包括俄羅斯儲蓄銀行和VTB銀行，都成為了制裁對象。此前，特魯多政府已宣布對投票支持頓涅茨克和盧甘斯克地區“獨立”的351名俄羅斯國家杜馬成員實施制裁。

此外，加拿大政府4日宣布撤銷對俄羅斯的最惠國待遇貿易地位，對從該國大部分進口產品徵收35%的關稅。此舉影響到俄羅斯和白俄羅斯，後者已申請加入世貿組織。這兩個國家和朝鮮將是唯一受加方一般關稅限制的國家。加拿大也已經宣布禁止進口俄羅斯石油。