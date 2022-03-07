法外長：我認為烏克蘭將會獲勝，我們今天的歐洲不再是十天前的歐洲

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法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）3月6日在受訪時表示，他相信烏克蘭將最終贏得對俄羅斯的戰爭，但他同時警告說，俄軍對烏克蘭首都基輔和戰略港口馬里烏波爾等主要城市的圍困可能造成破壞和平民傷亡。

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勒德里昂周日在接受法國電視五台採訪時表示：“在過去的十天里，最引人注目的是烏克蘭強大的抵抗能力，達到了專家們無法想象的地步。我們正在進入圍困的邏輯，而圍困的邏輯是我們對俄羅斯軍隊的運作和行動的嚴峻專業知識的一部分。”他補充說：“我們有（車臣首府）格羅茲尼的例子，我們有（敘利亞）阿勒頗的例子，它將再次發生。”

勒德里昂在採訪中指出：“我認為烏克蘭將會獲勝”，他引用了俄羅斯目前面對的外交孤立和國際制裁的影響來支持這一分析。勒德里昂解釋說：“我們已經採取了相當大的一攬子制裁措施，這些制裁措施的影響正在變得沉重，而且我認為將變得更加沉重，因此戰爭的代價將變得難以承受，在某個時刻，普京總統將面臨對俄羅斯的運作產生重大影響或開啟談判的選擇。”

勒德里昂證實，法國已經向烏克蘭發送了包括碘在內的“各種醫療產品”，以示支持。法國駐烏克蘭大使德龐森（Etienne de Poncins）在接受BFMTV電視台採訪時介紹稱，“未來幾天將提供250萬劑量的碘，以便能夠抵禦任何核危險。”

此外，勒德里昂周一在南法城市蒙彼利埃參加了歐盟成員國發展部長非正式會議的新聞發布會。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）也作出了發言。博雷利第一個發言，毫不出奇，俄羅斯在烏克蘭的攻勢被直接提及。他說：“我們正處於一個系統性破壞的過程中，不僅是軍事上的，而且是民事上的。”

博雷利說：“已經有160萬（烏克蘭）難民越過邊界，預計將有多達500萬難民。自第二次世界大戰以來，我們還沒有見過如此大規模的難民流動。他們將不得不被歐洲國家收留。”他補充說：“我們已經同意為我們的合作夥伴（烏克蘭）提供1億歐元的援助。正如歐盟委員會主席所宣布的那樣，我們已經為烏克蘭爭取了5億歐元的資金。”

博雷利強調：“對於未來，我們必須轉向具體和現實的提議，以創建一個地緣政治的歐洲。我們需要更堅決地捍衛我們的利益。烏克蘭危機是這方面的一個催化劑。”勒德里昂隨後發言說：“歐盟已經宣布了5億歐元的人道主義援助。我們法國已經決定為難民和流離失所者撥出1億歐元”。他補充說：“(普京)正在尋找的是對烏克蘭（國家存在）的否定。（烏克蘭）接受這一結果。普京總統的談判條件是服從的談判條件。”

勒德里昂說：“最令我印象深刻的是，歐盟一直團結一致，決策迅速，強大而大膽。我們今天的歐洲不再是十天前的歐洲。”此外，博雷利還向媒體表示：“我已經要求中國儘力爭取停火，儘管中國（的立場）與俄羅斯更接近。如果中國願意，其可以在尋找外交解決方案方面發揮重要作用。”勒德里昂說：“（馬克龍）總統明天將與中國國家主席進行會談。中國可以對俄羅斯施加壓力，而中國在安理會投棄權票的事實表明，中國和俄羅斯之間並沒有完全一致。”

就烏克蘭當地的戰事，勒德里昂指出：“我們正在走向一個非常困難的時期，也就是圍困時期。然而，我們在俄羅斯的圍困中一直重複着同樣的情景：轟炸、人道主義走廊、譴責走廊、試圖談判、談判破裂和再次轟炸。這就是在（敘利亞）阿勒頗發生的情況。各地都有一項人道主義自由通行的原則，但目前卻被藐視。我不與（俄方）共享對‘人道主義走廊’的概念。”