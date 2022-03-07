烏外長：52國逾2萬人願為烏克蘭作戰 美官員：近100%的俄集結兵力已在烏克蘭

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據稱烏克蘭外國軍團的首批志願者已加入了基輔的防務工作。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月6日晚向媒體介紹稱，來自52個國家的2萬多人已表示自願為烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，他們將在新成立的烏克蘭領土防衛外籍志願兵團中服役。另據美國有線電視新聞（CNN）7日引述一名美國高級國防官員的話說，俄軍已經投入了“幾乎100%”在戰爭爆發前部署於烏克蘭與俄羅斯和白俄羅斯邊界的兵力。

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庫列巴當地時間周日晚向烏克蘭電視台表示：“今天整個世界都站在烏克蘭一邊，不僅在言語上，而且在行動上。”據他介紹稱，來自52個國家的2萬多人已表示自願為烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，他們將在新成立的烏克蘭領土防衛外籍志願兵團中服役。庫列巴沒有提供具體有多少外國志願者已經抵達烏克蘭參戰。他也沒有說出前來增援的外國志願軍的母國，並指有些國家禁止其公民為其他國家作戰。

不過據了解，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前下令成立的烏克蘭領土防衛外籍志願兵團中的第一批志願者已經加入了基輔的防禦工作。該部隊包括來自美國、英國、瑞典、立陶宛、墨西哥和印度的志願者。之前有媒體報導，來自法國、巴西、丹麥和葡萄牙的志願者正前往或已經加入了烏克蘭新成立的外籍志願兵團。

庫列巴周一晚通過推特表示：“與布林肯國務卿的又一次通話。我們正在就進一步加大對俄羅斯壓力的關鍵步驟進行密集協調。只要普京拒絕結束他對烏克蘭毫無意義的野蠻戰爭，壓力就會越來越大。感謝美國站在烏克蘭一邊。”

據CNN當天援引一名美國高級國防官員的話報導，俄軍已經投入了“幾乎100%”在戰爭爆發前部署於烏克蘭與俄羅斯和白俄羅斯邊界的兵力。該官員稱，俄羅斯還對烏克蘭發射了超過625枚導彈。該官員指出，雖然對烏克蘭上空的空域仍有爭奪，但美國評估認為，澤連斯基政府擁有“絕大部分固定翼飛機”可用，還有地對空武器來保衛烏克蘭空域。

美方的國防官員周一告訴記者稱，俄羅斯軍隊向基輔的主要推進行動仍然“停滯不前”。這名官員沒有提供關於俄羅斯大型軍事車隊離基輔市中心有多遠的最新信息。

這位官員說：“我們仍然相信他們在外面，主要的推進力量仍然在城外停滯不前，我今天沒有他們離基輔有多遠的距離，但我們不評估他們，（俄軍）先頭部隊已在城裡。他們確實在繼續嘗試取得進展。”

一位美方官員說，3月6日，俄軍向基輔推進車隊的進展也仍然停滯不前。上周晚些時候，它距離基輔市中心約25公里。這位官員補充說，即使俄軍的主要推進工作沒有取得進展，“顯然基輔有戰鬥，他們繼續轟炸它，打擊它”。

據該官員說，來自俄羅斯軍隊的“絕大多數、絕大多數的導彈襲擊繼續沿着三條線”進行，“北面朝基輔，從克里米亞南面朝米科拉夫和馬里烏波爾，以及朝哈爾科夫的東北線。”該官員補充說：“我們在烏克蘭西部沒有看到重大活動。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一表示，拜登總統最近幾周授權向烏克蘭提供的3.5億美元額外防務支持中的70%已經在烏克蘭人手中，“被非常有效地用於對抗俄羅斯的侵略”。

布林肯當天在拉脫維亞舉行的新聞發布會上說，他預計美國國會將“非常迅速地”提供100億美元的對烏追加緊急援助計畫，並表示這些援助將用於“額外的安全援助”，“對烏克蘭境內外的人道主義援助”，以及“進一步努力加強北約的東翼”。他並重申，美國認為在烏克蘭上空設立“禁飛區”有可能會擴大衝突。