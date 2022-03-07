美國及北約已向烏克蘭運送1.7萬枚反坦克導彈和2千枚“毒刺”防空導彈

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據美國國防官員向媒體透露，美國和其他北約盟國迄今已向烏克蘭運送了17000枚反坦克導彈和2000枚“毒刺”防空導彈。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）上周還親自到訪作為支援烏克蘭樞紐的邊界國家的機場進行視察。據一位熟悉當前拜登政府想法的美國官員說，美國還正在考慮向東歐的北約盟國提供關鍵的防空系統。

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據美國有線電視新聞網（CNN）和《紐約時報》等媒體報導，五角大樓一位高級官員說，米利上周去了烏克蘭邊境附近的一個未公開的機場，該機場已成為向烏克蘭運輸武器的樞紐。米利在到訪期間親眼看到了在俄羅斯無端入侵的情況下，多國為向烏克蘭提供軍事援助所做的努力。這位官員在上周五介紹說，在機場時，米利會見了部隊和人員，並檢查了運輸活動。最近幾天，該機場已成為一個飛機運輸活動的蜂巢，從每天少數幾個運輸航班抵達當地到多達17架航班前來運送物資，這是該機場的最大操作容量。

該機場的位置仍然是一個秘密，以保護進入烏克蘭的武器運輸，包括反裝甲導彈。這位官員說，這些物資進入烏克蘭後，俄羅斯軍方並未將其作為目標，但人們擔心，隨着其攻擊的推進，俄羅斯可能開始將這些貨物的陸路運輸作為目標。一位美國高級官員告訴CNN，美國和其他北約盟國迄今已向烏克蘭運送了17000枚反坦克導彈和2000枚“毒刺”防空導彈。

據了解，甚至在俄羅斯上個月底開始入侵烏克蘭之前，歐洲上空就已經充滿了美國和其他國家的軍用貨運飛機，特別是美國空運機隊的骨幹C-17運輸機。這些航班一直在沿着北約的東翼重新部署部隊，同時也將武器運送到可以運送到烏克蘭的轉運點。這些航班的運輸速度只會加快。

第二位國防部官員說，美國歐洲司令部（EUCOM）是這次大規模運輸行動的核心，利用其與盟友和合作夥伴的聯絡網絡，“實時”協調向烏克蘭運送物資。這位官員補充說，美國歐洲司令部還在與包括英國在內的其他盟國和夥伴就交付過程進行協調，“以確保我們以最大效率利用我們的資源，以有組織的方式支持烏克蘭人。”

該官員說，自俄羅斯開始入侵以來，已有14個國家向烏克蘭提供了安全援助，其中一些國家以前很少派遣如此大量的設備。據該官員稱，在白宮正式批准價值3.5億美元的美國安全援助計畫後僅一周，該計畫的“絕大部分”物資已經交付給烏克蘭。

該官員周五說，在拜登總統批準的此輪援助計畫中約有價值2.4億美元的軍事物資已經到達烏克蘭，其餘的應該在未來幾天內或幾周內到達，“但不會更長”。已經交付烏方的物資包括“最需要的能力，如反裝甲能力”。

據五角大樓的官員說，一個向位於德國斯圖加特的美國歐洲司令部報告的特別協調小組正在管理來自美國和至少14個其他國家（包括英國、加拿大和立陶宛）的武器和裝備的洪流。以前向烏克蘭的武器供應，即拜登政府所說的從現有美軍庫存中提取的貨物，需要幾周或幾個月的時間才能通過華盛頓的官僚機構，然後運送到戰場上。

例如，美國在去年8月宣布的向烏克蘭提供的價值6000萬美元的軍事物資援助直到11月才完成。五角大樓官員說，12月底宣布的價值2億美元軍事物資的最後部分仍在向烏克蘭輸送。自2014年俄羅斯首次入侵烏克蘭部分地區以來，美國總共向烏克蘭提供了超過30億美元的安全援助。其中約有10億美元是在拜登政府執政的過去一年中提供的。

美國陸軍歐洲和非洲司令克里斯托弗·G·卡沃利將軍（Christopher G. Cavoli） 在訓練中心對記者說：“北約比我以前看到的北約更加團結。”他補充說：“我從1988年擔任少尉起就一直在（軍中）工作，我可以告訴你，我從未見過像我現在在（北約）聯盟地面部隊中看到的那樣的決心，以及戰鬥準備的實際表現。這很了不起。”

據《紐約時報》報導，美國網絡司令部的部隊進駐在東歐各地的北約基地，被稱為“網絡任務小組”的部隊已經到位，以干擾俄羅斯的數字攻擊和通信。但官員們說，衡量他們的成功率很困難。報導指，在華盛頓和德國，情報官員爭先恐後地將衛星照片與截獲的俄羅斯軍事單位的電子信息合並，在防止其信息來源外泄後，並在一兩個小時內將相關情報傳送給烏克蘭的軍事單位。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）帶着開戰前由美方提供的加密通信設備出行，該設備可以讓他與拜登進行直接的安全通話。

據CNN周一報導，美國還正在考慮向東歐的北約盟國提供關鍵的防空系統，因為人們對俄羅斯可能考慮對北約東翼發射導彈或派遣軍機感到焦慮。這位官員說：“美國正在考慮一系列的能力”。報導指，目前還沒有具體的計畫，但這一想法的核心是，如果普京認為北約國家因支持烏克蘭而對其入侵構成風險，那麼俄羅斯的導彈或軍機可能在某個時候故意攻擊北約境內的目標。而且，由於空域距離很近，防務官員們擔心，如果俄軍戰機有不慎誤入北約空域的情況，可以進行防空行動。

報導指，由於這些系統的防禦性質，美國將強調，俄方不應該有任何顧慮。美國最有可能在北約東翼盟國部署的系統可能是“愛國者”防空導彈和“薩德”防空系統，這些系統已經在中東地區成功使用，幫助擊落來襲的彈道導彈。美國估計，自入侵開始以來，俄羅斯已經向烏克蘭發射了約600枚導彈。

據周一的消息顯示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）還下令向歐洲不同地區增派軍隊和美國軍事資產，以進一步支持美國的北約盟友。該官員說，美國國防部將在這次新的部署中總共派出500名士兵。這次部署將包括向希臘派遣KC-135加油機，但該官員不能說將派遣多少架美國軍機，也不能說這些軍機將來自美國的什麼地方。

該官員說，隨着這些額外的部署，美國現在有大約10萬名美軍人員輪流或長期駐紮在歐洲。 該官員說，派遣這些美國部隊和軍事資產的決定是 “基於國防部長與米利主席和美國歐洲司令部司令沃爾特斯將軍（Tod D. Wolters）的商議”，“這些額外的促進因素將對已經在歐洲的部隊有用”。該官員補充說，額外的美軍部署 “已經在排隊待命了，並且再次完全支持我們在需要時幫助保衛北約領空的努力。”