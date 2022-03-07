英國宣布對烏追加2.3億美元援助 美國會議員承諾儘快通過對烏100億美元援助

美國/英國/烏克蘭

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月7日宣布，英方向烏克蘭追加2.3億美元（1.75億英鎊）的援助。此前，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）6日表示，眾議院正在“探索”禁止進口俄羅斯石油的立法，國會打算在本周頒布100億美元援助烏克蘭的最新撥款法案，以回應俄羅斯的入侵。

廣告 繼續瀏覽後續

約翰遜周一在倫敦與來訪的荷蘭首相和加拿大總理舉行了會談。他在會後三方聯合新聞發布會上表示，現在是“烏克蘭的朋友們建立一個人道主義、經濟和防禦性軍事支持的聯盟，以確保普京在這場災難性的入侵中失敗”的時刻。約翰遜補充說，英國、加拿大和荷蘭“肩並肩地”反對俄羅斯入侵烏克蘭的行為。

約翰遜向媒體表示：“我們新的國際烏克蘭支持小組將協調國際社會的努力，在現在和將來提供長期和堅定的援助，我們將鼓勵更多國家加入我們。”在俄羅斯入侵烏克蘭的12天後，約翰遜說，很明顯，俄總統普京在低估烏克蘭方面犯了一個“誤判”。

約翰遜指出：“（普京）他低估了烏克蘭人和他們英勇的抵抗。他低估了他們的領導人，也低估了西方的團結。”

此外，來自兩黨的美國國會參議員們5日在與烏克蘭總統澤連斯基的視頻通話中承諾，在這個被圍困的國家面臨俄羅斯的侵略時，將進一步向烏克蘭提供100億美元的援助。

一位了解會談情況的消息人士援引美國參議院多數黨領袖查克·舒默的話說，民主黨人和共和黨人正在為通過援助方案“非常努力”。他說：“我們將迅速向烏克蘭人民提供超過100億美元的經濟、人道主義和安全援助。”

共和黨籍參議員戴恩斯(Steve Daines)在採訪中強調了兩黨的努力，他在電話後告訴福克斯新聞，美國國會的立法者們“在支持烏克蘭方面是一致的”。眾議院議長佩洛西在周日的一封信中說：“眾議院目前正在探索強有力的立法，將進一步把俄羅斯從全球經濟中孤立出來。”

佩洛西還介紹稱：“我們的法案將禁止俄羅斯的石油和能源產品進口到美國，廢除與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，並邁出第一步，拒絕俄羅斯使用世界貿易組織。”