波蘭宣布立即向美國免費提供其所有米格-29戰機以支援烏克蘭

波蘭/烏克蘭/俄羅斯

作為向面臨俄羅斯全面入侵的烏克蘭提供戰鬥機計畫的一部分，波蘭3月8日晚宣布，同意“立即和免費”將其所有的米格-29戰鬥機移交給美軍位於德國的拉姆施泰空軍基地（Ramstein Air Base）。這使得美國可以再將這些前蘇聯時期的戰鬥機轉交給烏克蘭軍隊。

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波蘭外交部周二通過聲明宣布：“波蘭共和國當局經過總統和政府之間的協商，準備立即免費將其所有的米格-2噴氣式（戰鬥機）部署到拉姆施泰因空軍基地，供美利堅合眾國政府使用。”

聲明補充說：“同時，波蘭要求美國向我們提供具有相應作戰能力的二手飛機。波蘭準備立即確定購買飛機的條件。波蘭政府還要求其他北約盟國，米格-2噴氣式（戰鬥機）的所有者採取同樣的行動。”

烏克蘭政府近日不斷地敦促西方夥伴國家要麼在其空域設立“禁飛區”，要麼向他們提供烏克蘭飛行員可以駕駛用來對抗俄羅斯空中攻擊的戰機。但美國和波蘭最近在周一還淡化了這種交易的可能性，警告說存在重大後勤問題和升級對俄局勢的風險。

據美國短新聞網站Axios報導， 根據拜登政府正在考慮的一個方案，美國將用美製F-16戰鬥機填補波蘭的米格-29機隊。波蘭在周二的聲明中暗示了這一提議，要求美國“向我們提供具有相應作戰能力的二手飛機”以換取米格機。

波蘭還呼籲其他擁有米格-29戰鬥機的北約東側盟國，即保加利亞和斯洛伐克採取類似措施。美國白宮、國務院和五角大樓沒有立即回應評論請求。

據《華爾街日報》援引一名波蘭外交官周二早些時候的話說，在波蘭“有很多意願”幫助烏克蘭對抗俄羅斯人。該外交官補充說：“但西方社會必須對此達成共識。我們可以代表北約採取行動，但我們在這樣做時需要支持。而不是每個西方國家都感到安全或舒適。我們真正希望避免的是向烏克蘭提供噴氣式（戰鬥機），然後被拋棄，因為這是‘我們的決定’。”

據這名波蘭外交官介紹，華沙已經與美國就轉移這些飛機達成一致，並得到拜登政府對這一行動的全力支持。該外交官補充說：“它們是我們的戰鬥機，我們正在轉移它們，但要通過美國和美國的基礎設施。我們希望有這樣的確定性，即在（未來）六個月或兩年內，各方都會（對這一決定）感到舒服，這是北約的想法，是西方的想法。”