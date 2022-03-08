澤連斯基向英國議會發表講話：我們將在海上作戰，我們將在空中作戰！我們不會投降!

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月8日成為了第一位在英國下議院向英議會兩院議員們發表視頻演講的外國領導人，他在演講中引用了英國戰時首相丘吉爾的話，詳細介紹了烏克蘭在俄羅斯13天的全面入侵下所面對的經歷。

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澤連斯基在講話中說：“議長先生! 首相先生! 政府成員、議會成員、諸位議員。女士們，先生們! 我正在向英國的所有人民和來自這個有着悠久歷史的國家的所有人民講話。我是作為一個公民，作為同樣擁有夢想和巨大努力的大國的總統向你們講話。我想告訴你們關於13天戰爭的情況。這場戰爭不是我們發起的，我們也不希望它發生。那麼，我們必須進行這場戰爭。我們不想失去我們所擁有的，屬於我們的東西——我們的國家烏克蘭；就像你們曾經不想失去你們的國家一樣，當納粹開始攻擊你們的國家，你們不得不為英國而戰。”

澤連斯基說：“我們進行防衛的13天。第一天凌晨4點，我們遭到了巡航導彈的襲擊。每個人都被驚醒了。人民、兒童，整個烏克蘭。從那以後，我們就一直沒有睡覺。我們都在用我們的軍隊為我們的國家戰鬥。第二天，我們一直在對抗空襲，當俄羅斯軍隊要求我們放下武器時，我們在島上（蛇島事件）的英雄軍人一直在努力戰鬥。”

澤連斯基說：“然而，我們需要繼續戰鬥，我們也做到了。我們確實感受到了我們的力量，感受到了反對侵略者的人民的力量，直到最後。第二天，（俄羅斯的）炮兵開始與我們作戰。我們的軍隊向我們展示了我們是誰，我們已經能夠看到誰是我們的人民，我們是以什麼而著稱。第四天，我們開始俘虜（敵）人，我們沒有折磨他們。即使在這場可怕的戰爭的第四天，我們仍然保持着人道精神。”

澤連斯基說：“在第五天，針對我們的恐怖活動正在針對兒童和城市進行，全國各地不斷發生炮擊，包括醫院。但這並沒有擊垮我們，而是給了我們一種真實的感覺。第六天，俄羅斯的火箭彈落在了巴比亞爾紀念館。那是納粹在第二次世界大戰期間殺害成千上萬人的地方。而在80年後，俄羅斯人第二次向他們發起攻擊，甚至教堂也被炮火摧毀。”

澤連斯基說：“在第八天，我們已經看到俄羅斯的坦克襲擊了原子能發電廠，每個人都必須明白，這是對所有人的恐怖（行為）。在第九天，北約的（外長）舉行了一個會議，沒有得到我們所期待的結果。是的，我們確實感到，我們確實感到。我們確實感覺到，不幸的是，（北約）聯盟並沒有一直正常運作，禁飛區也無法執行。而在第十天，烏克蘭人開始抗議，並親手阻擋了裝甲車。”

澤連斯基說：“而在第11天，兒童和城市被擊中，醫院也被火箭彈和不斷的炮擊擊中，在那一天，我們意識到烏克蘭人成了英雄。整個城市——兒童和成人。而在第12天，俄羅斯軍隊的損失超過了1萬人，（這是）包括將軍在內的死亡人數。這給了我們希望，在法庭面前，這些人將會承擔某種責任。第13天，在被俄羅斯軍隊襲擊的馬里烏波爾市，一名兒童被殺。他們不允許任何食物和水（的供應），人們開始恐慌。我想每個人都能聽到，那裡的人們沒有水。”

澤連斯基說：“在俄羅斯入侵的13天里，有50名兒童被殺害。50名偉大的烈士。這是很可怕的! 這就是空虛。50個可以生存的宇宙，反而被他們帶走了。他們就這樣把他們帶走了。大不列顛! 烏克蘭並沒有尋求這樣的情況。他並不尋求偉大。但在這場戰爭的這些日子裡，我們的國家變得偉大了。烏克蘭不顧侵略者的恐怖而拯救人民。儘管遭受世界上（規模）最大的軍隊之一的打擊，但仍然捍衛自由。儘管天空是開放的，但還是要捍衛。仍然對俄羅斯的導彈、飛機和直升機開放。（我們面臨的問題是），‘生存還是毀滅 ？’——你們很了解這個莎士比亞的問題。”

澤連斯基說：“13天前，這個問題還可以被提出來討論烏克蘭。但現在不行。很明顯，（我們要）生存。很明顯，（我們）要自由。如果不在這裡，我應該在哪裡提醒你們，大不列顛已經聽到的那些話。而這些話再次成為相關的。我們不會放棄，也不會輸! 我們將堅持到底。”

澤連斯基援引丘吉爾在同一大廳內所發表的著名演講《我們將戰鬥到底》的話說：“我們將在海上作戰，我們將在空中作戰，我們將保衛我們的土地，無論代價如何。我們將在樹林里作戰，在田野里作戰，在海灘上作戰，在城市和村莊里作戰，在街道上作戰，我們將在山區作戰......。我還想說：我們將在棄土堆上作戰，在卡爾米烏斯河和第聶伯河的岸邊作戰！我們不會投降!”

澤連斯基在演講最後呼籲道：“當然，在你們的幫助下，在文明大國的幫助下。有了你們的支持，我們很感激，也很依賴你們的支持。而我特別感謝你，鮑里斯（英國現任首相約翰遜），我的朋友！增加對恐怖國家的制裁。最終承認他是一個恐怖主義國家。想辦法讓我們烏克蘭的天空變得安全。請確保你們做你們需要做的事情，以及你們國家的偉大所明確要求你們應做的事情。榮耀歸於偉大的烏克蘭! 榮耀歸於大不列顛！”

澤連斯基的演講受到了在場的英國議會兩院議員們的起立鼓掌。下議院各主要政黨的領導人隨後發表講話，讚揚澤連斯基為反對俄國入侵所做的努力。約翰遜（Boris Johnson）說：“此刻，普通的烏克蘭人正在保衛他們的家園和家人，抵禦殘酷的攻擊，他們正以自己的行動激勵着數百萬人的勇氣和奉獻精神。我認為，今天，自由世界中最值得驕傲的誇口之一是，‘Ya Ukrainets’ ——我是一個烏克蘭人。”

工黨領袖基爾·斯塔默（Keir Starmer）說：“入侵的軍隊穿過（澤連斯基總統）的街道，炮彈落在他的人民身上，刺客尋求（結束）他的生命。沒有人會責怪他的逃亡。但是，他卻留在基輔，領導烏克蘭人民並進行戰鬥。工黨與澤連斯基總統、與烏克蘭、與民主站在一起。Slava Ukraini（榮耀歸於烏克蘭）。”

蘇格蘭民族黨下議院領袖伊恩·布萊克福德（Ian Blackford）表示， 他向澤連斯基致敬，並補充說，“在普京的侵略行為、戰爭行為的基礎上，我們與烏克蘭人民站在一起。”布萊克福德說：“我們必須盡我們所能向烏克蘭提供支持，送去他們需要的武器來保衛自己，確保我們制裁莫斯科政權，向普京總統發出最明確的信息：這將以他的失敗而告終，他將在國際法庭上面對正義。”