佩斯科夫：克宮對央行行長納比烏琳娜辭職的傳聞不知情

俄羅斯/政治/經濟

據塔斯社3月9日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周三在回答提問時表示，克里姆林宮不知道有關俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜據稱辭職的傳聞。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，佩斯科夫表示，克里姆林宮不知道有關俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜據稱辭職的傳聞。他指出，俄羅斯總統普京多次評估了央行的工作。佩斯科夫周三在回答相關問題時說：“不，我們不知道這件事。”此前，佩斯科夫表示，普京曾多次讚揚俄羅斯央行的總體工作，特別是其負責人納比烏琳娜的工作。

英國《金融時報》5日在一篇對納比烏琳娜的報道中，曾引述一名據稱是納比烏琳娜長期密友的俄羅斯資深銀行家的話稱，“我非常尊重她。她是如此聰明。但她曾經告訴我，如果實行資本管制，她會辭職。現在資本管制已經出台了，她沒有辭職。”