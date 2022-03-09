俄羅斯聯邦英雄和蘇聯英雄俱樂部主席因反戰辭職

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俄羅斯聯邦英雄和蘇聯英雄俱樂部主席、俄聯邦英雄、俄聯邦榮譽試飛員亞歷山大·加爾納耶夫（Alexander Yurievich Garnaev，俄語：Алекса́ндр Ю́рьевич Гарна́ев ）3月2日通過其個人臉書賬戶宣布，他在1天前遞交了從該俱樂部主席位置上辭職的申請。加爾納耶夫稱，作出這一決定是“由於新出現的不可抗力情況而被迫提交。”

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現年61歲的加爾納耶夫曾是前蘇聯和俄羅斯的試飛員，並於1998年獲得俄羅斯聯邦英雄稱號，於2002年獲得俄羅斯聯邦榮譽試飛員稱號。他的父親尤里·加納耶夫（Yuri Garnaev）生前也是前蘇聯的試飛員，並曾被授予蘇聯英雄和蘇聯榮譽試飛員稱號。1967年8月6日，尤里·加納耶夫在法國從空中撲滅森林大火時，死於一架米-6直升機的墜毀事故中。俄羅斯聯邦英雄是一種俄羅斯聯邦勳章和獎項，也是俄羅斯人民可以獲得最高級別的榮譽頭銜。

加爾納耶夫在一份日期為3月1日的手寫聲明中表示：“茹科夫斯基市航空和航天器的創造者和試驗者——主席加爾納耶夫致英雄俱樂部理事會的信。”他在隨後的聲明中稱：“由於新出現的緊急狀況/和正在進行的對兄弟的斯拉夫人民的屠殺。我不知道在這種情況下如何開展我們組織的工作。”

加爾納耶夫稱：“由於上述原因，從2022年3月1日起，我辭去了英雄俱樂部主席的職務。下一任當選主席在適當的時候可以進行俱樂部的財務管理，而不需要額外的程序和報告等。因為到目前為止，俱樂部的賬戶沒有任何支出，只有收入，這在所有的銀行報表中都有正確的反映。”

加爾納耶夫3日轉發了俄羅斯紐帶新聞網（Lenta）有關聯合國大會譴責入侵烏克蘭決議的報道，並附文稱：“問題：這次大屠殺的目的還有什麼？閃電戰已經輸得一乾二淨，兄弟的斯拉夫民族——現在比歷史上任何時候都要團結（軍事登記和徵兵辦公室因志願者的排隊而擠爆），我們在那裡的士兵甚至不能平靜地睡覺——吃飯/拉屎...... ‘到處是敵人’；加上聯合國大會（沒有人≠有任何否決權）已經以壓倒性的多數票譴責了這一罪行=141個國家（只有5個國家反對）！繼續毫無意義地屠殺成千上萬的人類靈魂的目的是什麼？”

加爾納耶夫7日再次於其臉書賬戶發文表示：“‼️最大轉帖量 ‼️尊敬的俄羅斯聯邦試飛員、俄羅斯英雄亞歷山大·尤里耶維奇·加爾納耶夫正式（通過所有可能的渠道）向烏克蘭英雄亞歷山大·瓦西里耶維奇·加盧年科（Alexander Vasilievich galunenko）提出，在我們兩國當局的批准下採取聯合行動的建議——緩解所有被軍事關押的飛行人員和文明解決（他們的命運）！！！我們發誓：在這些活動中不超越我們的人道主義和人道使命。我們的飛行兄弟情誼是牢不可破的！”