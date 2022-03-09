惠譽再次下調俄羅斯債務評級 違約風險“就在眼前”盧布慘跌！

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）周二(8日)再次下調對俄羅斯的債務評級，這一決定意味着其評估俄羅斯將無力償還債務，主權違約的風險 “就在眼前”。俄羅斯進攻烏克蘭後，歐美推出一籃子制裁，俄羅斯貨幣盧布慘跌！

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惠譽周二再次下調對俄羅斯的債務評級，在俄羅斯入侵烏克蘭後，與其他主要機構，標準普爾全球評級和穆迪一樣，惠譽已在 3 月初將該國的長期債務評級置於可能因經濟制裁累積而無法償還債務的國家類別中。

為了證明其降低俄羅斯債務評級的決定的合理性，惠譽援引一項法令，授權莫斯科以盧布而非外幣償還某些國家的債權人。

對於俄羅斯的債務評級，重量級評級機構惠譽的再次下調動作，此一決定意味着主權違約風險在其眼中“迫在眉睫”。 與其他如標準普爾全球評級和穆迪等的國際評級機構：一樣，惠譽已在 3 月初將該國的長期債務評級置於可能因經濟制裁累積而無法償還債務的國家類別中。

惠譽信用評比機構今次再度出手調降俄羅斯主權債信評級，把它由B降至C；該機構表示，這反映俄國債務違約“就在眼前” 。 與其他大型信評機構一樣，惠譽本月稍早把俄羅斯債信評級降至垃圾等級，意味莫斯科恐有無法償付債務的風險。 惠譽今天發出的聲明說：“C評級反映惠譽認為主權債信違約近在眼前。” 惠譽還說，再度降級是因為最情勢的新發展“更進一步削弱了俄國償付政府債務的意願”。

歐美所提出的一籃子經濟制裁，阻止俄羅斯資金轉移等技術障礙也有可能阻礙俄羅斯的債務償還。 若莫斯科違約，這將是自 1998 年以來的第一次。