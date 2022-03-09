歐盟對俄羅斯和白俄羅斯追加一攬子制裁 受制裁清單已包含862名個人和53個實體

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會3月9日表示，歐盟27國領導人同意對俄羅斯及白俄羅斯實施新一輪的制裁計畫，相關措施包括制裁14名俄寡頭和146名俄聯邦委員會議員，限制向三家白俄羅斯主要銀行及其分支機構提供SWIFT國際結算系統服務，對俄實施海上航行技術出口管制，確認先前的金融制裁措施包括針對加密貨幣資產等。

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歐盟委員會周三通過聲明表示：“歐盟委員會歡迎各成員國今天同意針對烏克蘭局勢和白俄羅斯參與侵略採取進一步的定向制裁。特別是，新措施對160名個人採取了限制性措施，並修訂了關於針對白俄羅斯局勢的限制性措施的（EC）765/2006號條例和關於俄羅斯破壞烏克蘭局勢穩定的（EU）833/2014號條例。這些修正案使歐盟對俄羅斯和白俄羅斯的制裁更加一致，並將有助於更有效地確保俄羅斯的制裁不能被規避，包括通過白俄羅斯。”

聲明指出：“對俄羅斯來說，該修正案對海上航行和無線電通信技術的出口提出了新的限制，將俄羅斯海運登記處列入受融資限制的國有企業名單，並對海上安全設備的出口提出了事先信息共享的規定。此外，它還將有關在歐盟銀行接受超過10萬歐元存款的豁免擴大到瑞士和歐洲經濟區國民。最後，歐盟確認了一個共識，即貸款和信貸可以通過任何方式提供，包括加密資產，以及進一步澄清了‘可轉讓證券’的概念，以便明確包括加密資產，從而確保正確執行現有限制。”

聲明稱：“該修正案還引入了新的限制。又有160人因破壞或威脅烏克蘭的領土完整、主權和獨立的行動而被列入（制裁）名單。”它們包括：“參與為俄羅斯聯邦提供大量收入來源的關鍵經濟部門：特別是冶金、農業、製藥、電信和數字產業的14名寡頭和知名商人，以及他們的家族成員。146名俄羅斯聯邦委員會成員，他們批准了‘俄羅斯聯邦與頓涅茨克人民共和國友好、合作和互助條約’和‘俄羅斯聯邦與盧甘斯克人民共和國友好、合作和互助條約’的政府決定。”

聲明稱：“對白俄羅斯來說，這些措施引入了與俄羅斯制度類似的SWIFT禁令，澄清了加密資產屬於‘可轉讓證券’的範圍，並通過反映已經實施的有關俄羅斯制裁的措施進一步擴大了現有的金融限制：限制向白俄羅斯農工銀行（Belagroprombank）、Bank Dabrabyt和白俄羅斯共和國發展銀行及其分支機構提供SWIFT服務。”

聲明補充說：“從2022年4月12日起，禁止白俄羅斯國有實體的股票在歐盟交易場所上市和提供相關服務。大幅限制從白俄羅斯流入歐盟的資金，禁止接受白俄羅斯國民或居民超過10萬歐元的存款，禁止歐盟中央證券保管機構持有白俄羅斯客戶的賬戶，以及禁止向白俄羅斯客戶出售歐元計價的證券。禁止向白俄羅斯提供以歐元計價的紙幣。”

據歐盟委員會介紹，目前，歐盟採取的相關限制性措施總共適用於862名個人和53個實體。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）就這一輪最新的制裁措施表示：“通過這些額外的經濟部門制裁，我們正在發出一個強烈的信息：普京政權在盧卡申科的協助下對烏克蘭發動的無端和無理的軍事侵略是要付出高昂代價的。我們正在彌補現有制裁的漏洞，並對白俄羅斯的金融部門實施進一步的措施。”