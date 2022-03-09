烏克蘭第一夫人：侵略者普京低估了我們的國家，我們的人民

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烏克蘭總統澤連斯基的夫人歐琳娜·澤連斯卡(Olena Zelenska) 3月8日向世界媒體發表了一封公開信。

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澤連斯卡在信中寫道：“最近，來自世界各地的大量媒體聯繫我，要求進行採訪。這封信是我對這些要求的回答，也是我在烏克蘭的見證。一個多星期前發生的事情讓人無法相信。我們的國家是和平的；我們的城市、城鎮和村莊充滿了活力。2月24日，我們都被俄羅斯入侵的消息吵醒了。坦克越過烏克蘭邊境，飛機進入我們的領空，導彈發射器包圍了我們的城市。”

澤連斯卡說：“儘管克里姆林宮支持的宣傳機構作出保證，稱這是一次‘特別行動’；事實上，這是對烏克蘭平民的大規模屠殺。也許這次入侵中最可怕和最具破壞性的是兒童傷亡。八歲的愛麗絲（Alice）死在阿赫特爾卡市的街頭，而她的祖父試圖保護她。或者來自基輔市的波利娜（Polina），她和她的父母一起死於炮擊。14歲的阿爾謝尼（Arseniy）被殘骸擊中頭部，由於炮火猛烈，救護車無法及時趕到，所以無法獲救。”

澤連斯卡說：“當俄羅斯說其‘沒有對平民發動戰爭’時，我先喊出這些被謀殺的兒童的名字。我們的婦女和兒童現在生活在防空洞和地下室。你們很可能都看過基輔市和哈爾科夫市地鐵站的這些圖片，人們帶着他們的孩子和寵物躺在地板上，被困在地下。對一些人來說，這些只是戰爭的後果，對烏克蘭人來說，這現在是一個可怕的現實。在一些城市，由於對民用基礎設施的不分青紅皂白的蓄意轟炸和轟擊，家人連續幾天都無法走出防空洞。”

澤連斯卡說：“戰爭中的第一個新生兒，看到的是地下室的混凝土天花板，他們的第一次呼吸是地下的刺鼻空氣，迎接他們的是一個被困和恐怖的社區。此時，有幾十名兒童在他們的生活中從未見過和平。這場戰爭是針對平民百姓的，而且不僅僅是通過炮擊。有些人需要特別護理和持續治療，而他們現在無法得到這種治療。在地下室注射胰島素談何容易？或者在猛烈的炮火下獲得哮喘病的藥物？更不用說數以千計的癌症患者了，他們獲得化療和放療的基本機會現在被無限期地推遲了。”

澤連斯卡說：“社交媒體上的當地社區充滿了絕望。許多人，包括老人、重病患者和殘疾人，都被切斷了，最終遠離家人，得不到任何支持。對這些無辜的人發動戰爭是一種雙重犯罪。我們的道路上充斥着難民。看看這些疲憊的婦女和兒童的眼睛，他們帶着離開親人和他們熟悉的生活的痛苦和心痛。把他們帶到邊境的男人們流着眼淚拆散了他們的家庭，但又勇敢地回來為我們的自由而戰。畢竟，儘管有這些恐怖的事情，烏克蘭人並沒有放棄。”

澤連斯卡說：“侵略者普京認為，他將對烏克蘭發動閃電戰。但他低估了我們的國家，我們的人民，以及他們的愛國主義精神。烏克蘭人，無論政治觀點、母語、信仰和民族，都站在無與倫比的團結中。當克里姆林宮的宣傳員吹噓烏克蘭人將以救世主的身份用鮮花歡迎他們時，但他們卻在（現實中）躲避燃燒瓶。”

澤連斯卡說：“我感謝被襲擊城市的公民，他們協調幫助有需要的人。那些繼續工作的人——在藥店、商店、公共交通和社會服務部門，表明在烏克蘭，生命是勝利的。我感謝那些為我們的公民提供人道主義援助的人，並感謝你們的持續支持。還有那些慷慨地開放邊界為我們的婦女和兒童提供庇護的鄰居們，感謝你們在侵略者使我們無法做到的情況下保護他們的安全。”

澤連斯卡說：“致全世界所有正在團結起來支持烏克蘭的人們。我們看到你們了！我們在這裡看着，感謝你們的支持。烏克蘭想要和平。但烏克蘭將捍衛其邊界。捍衛她的身份。這些她永遠不會屈服。在炮擊持續不斷的城市，在人們發現自己被壓在廢墟下，幾天都無法走出地下室的地方，我們需要安全的走廊來提供人道主義援助，並將平民疏散到安全地帶。我們需要那些當權者關閉我們的天空! 關閉天空，我們將自己應對地面上的戰爭。”

澤連斯卡說：“親愛的媒體，我呼籲你們：繼續展示這裡發生的一切，繼續展示真相。在俄羅斯聯邦發動的信息戰中，每一個證據都至關重要。通過這封信，我證明並告訴世界：烏克蘭的戰爭不是（發生在）‘遙遠的某個地方’的戰爭。這是一場（發生）在歐洲的戰爭，靠近歐盟邊界的戰爭。烏克蘭正在阻止明天可能以拯救平民為借口咄咄逼人地進入你們的城市的部隊。”

澤連斯卡說：“上周對我和我的人民來說，這似乎是一種誇張，但這是我們今天所處的現實。而且我們不知道它將持續多久。如果我們不阻止威脅要發動核戰爭的普京，世界上將沒有我們任何人的安全之地。我們會贏的。因為我們的團結。因為對烏克蘭的熱愛而團結起來。榮耀歸於烏克蘭!”