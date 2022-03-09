美國會領袖就對烏136億美元援助計畫達成兩黨協議

美國/烏克蘭/俄羅斯

據美國短新聞網站Axios報導，美國國會領袖們表示，他們在周三早些時候達成了一項兩黨協議，即價值136億美元的對烏克蘭的援助計畫，以及提供156億美元用於其國內外的新冠紓困資金，作為1.5萬億美元政府資金措施的一部分。

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報導指，美國國會領袖們最新達成的這一對烏援助計畫的資金規模是白宮最初要求的兩倍多，反映了兩黨議員們就烏克蘭局勢所感到的緊迫感。烏克蘭總統澤連斯基在上周末與美國國會兩黨參議員們的視頻通話中曾呼籲美方能對烏提供更多人道主義、軍事和經濟援助。來自國內的支出法案的發布意味着拜登政府將不再需要在一些臨時支出措施下對烏提供支援，這些措施將聯邦機構的資金限制在較早的水平。

美國國會領袖們希望星期三能在眾議院通過這項長達2741頁的措施，並爭取在本周末前也在參議院通過該法案。該支出法案將為美國政府提供資金至9月30日。美國國會面臨周五午夜的最後期限，以通過資金立法。作為防止政府短期停擺的後盾，眾議院計畫當天通過一項短期法案，將拜登政府資金維持在現有水平，直至3月15日。

根據該法案的摘要，該法案為本財政年度剩餘時間的美國聯邦國內開支提供了7300億美元——這是四年來非國防開支的最大增幅，以及7820億美元的國防開支。另外，136億美元的烏克蘭一攬子援助計畫中，大約一半用於人道主義和經濟援助，另一半用於包括對烏克蘭和美國的東歐盟友及夥伴，如波蘭、羅馬尼亞、保加利亞和格魯吉亞的國防援助。

據法案內容摘要介紹：“為了應對俄羅斯在烏克蘭的侵略，該法案包括為烏克蘭安全援助倡議提供3億美元，為該地區的盟友和夥伴提供3億美元，包括為波羅的海安全倡議提供1.8億美元，為波蘭提供3000萬美元，為羅馬尼亞提供3000萬美元，為保加利亞提供2000萬美元，以及為格魯吉亞提供4000萬美元。”

隨着俄羅斯全面入侵烏克蘭，拜登政府最初要求美國國會為烏克蘭提供64億美元援助，但由於俄羅斯繼續轟炸烏克蘭城市，因此將這一要求提高到100億美元。在美國和全球範圍內用於新冠疫情救濟的156億美元方案則小於拜登政府所尋求的225億美元，因為共和黨人反對在應對新冠疫情方面投入更多資金。目前的法案將以前的新冠疫情救濟法案中撥款的157億美元歸還給財政部。

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中說：“這項兩黨協議將幫助我們解決我們在國內外面臨的許多重大挑戰：從抗擊新冠疫情，到回應對烏克蘭的惡毒和不道德的攻擊，再到需要降低美國勤勞家庭的成本。”他們補充說：“我們希望在本周五持續決議到期之前，兩院都能通過這項關鍵的兩黨立法。”