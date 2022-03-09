英防相：英國已向烏克蘭提供3615枚反坦克導彈，考慮再提供星光防空導彈

英國/烏克蘭/俄羅斯

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）3月9日向議會介紹稱，英國迄今已向烏克蘭提供了3615枚NLAW反坦克導彈，不久將開始交付小批“標槍”反坦克導彈。針對烏方屢次提出的防空武器支援呼聲，華萊士指出，英國政府正在探索向烏克蘭再捐贈“星光”高速便攜式防空導彈，以“應對俄羅斯的進一步侵略行為”。

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華萊士周三在英議會下議院向議員們表示，英國現在已經向烏克蘭提供了3615枚NLAW反坦克導彈，不久還將提供一小批“標槍”反坦克導彈。華萊士說：“最初的供應量是2000枚NLAW反坦克導彈、小武器和彈藥”，但這一數量已經增加，英國將繼續提供更多的軍事援助。據了解，3615枚NLAW反坦克導彈的價值約在1.08億美元左右。

華萊士說：“我們不久將開始交付小批‘標槍’反坦克導彈。”他補充說，英方所有向烏克蘭提供的都是防禦性武器，並且“經過校準不會升級到戰略水平”。

華萊士指出，英國還在考慮向烏克蘭提供“星光”高速便攜式防空導彈，以回應烏方的要求。英國國防部認為，這一系統“將保持在防禦性武器的定義範圍內，但將使授信部隊能夠更好地保衛他們的天空。”一枚“星光”導彈的價格約為13萬美元，其作戰距離最大為7千米，最小為300米，速度逾4馬赫。

華萊士說，根據英國的情報，俄羅斯在烏克蘭只成功實現了其最初的一個目標，而且未能幹掉烏克蘭的防空設施。他表示：“烏克蘭武裝部隊進行了強有力的防禦，同時動員了全體人民。普京總統認為他將作為解放者受到歡迎的傲慢假設，就其部隊的士氣而言，已經理所應當地崩潰了。”

不過，華萊士指出，如果英國現役軍人自願在烏克蘭作戰將面臨起訴。對於其他英國國民來說，華萊士說：“我們強烈勸阻他們加入這些部隊”。

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)當天通過推特表示：“烏克蘭危機為自由民主國家敲響了警鐘。我到訪美國是為了推進對烏克蘭的支持，削弱資助普京戰爭機器的經濟，並在國際上孤立俄羅斯。普京必須被追究責任。普京在烏克蘭必須失敗。”

特拉斯並宣布了一套新的對俄航空制裁措施，包括禁止懸掛俄羅斯國旗的飛機進入英國；將俄羅斯飛機在英國飛行或降落定為刑事犯罪；禁止向俄羅斯出口航空和空間相關的貨物和技術；賦予英國政府新的權力來扣留在英國的任何俄羅斯飛機等措施。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在推特上強調：“英國是烏克蘭最大的雙邊人道主義捐助國，並正在領導對俄羅斯入侵的回應。與國際夥伴和盟友一起，我們將繼續對普京政權施加壓力：在經濟上、外交上和軍事上，普京必須失敗。”

英國首相府表示：“匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭和英國領導人團結一致，反對普京入侵烏克蘭：對一個主權、民主國家有預謀的攻擊。我們正與我們的盟友和合作夥伴一起努力，利用我們能夠利用的一切手段，確保普京失敗，烏克蘭再次獲得自由。”

在英國民間，貝克漢姆與維多利亞已經向聯合國兒童基金會捐款100萬英鎊，以幫助烏克蘭的兒童。貝克漢姆呼籲社會各界關注兒童的成長，特別在戰爭當中失去家人的兒童，他們需要更多的幫助。