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烏克蘭國家預防腐敗局(NACP) 局長諾維科夫(Oleksandr Novikov)3月10日致信俄羅斯國防部長紹伊古，“讚揚他為確保俄羅斯軍隊的高度腐敗所做的努力”。

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諾維科夫周四通過烏克蘭國家預防腐敗局網站發布的信函寫道：“致俄羅斯聯邦國防部長謝爾蓋·紹伊古的感謝信：國家預防腐敗局（以下簡稱本局）支持所有有助於烏克蘭反腐敗機構發展的外國代表，以及幫助加強烏克蘭的民主體制。在這方面，本局對俄羅斯聯邦國防部長謝爾蓋·紹伊古的寶貴貢獻表示衷心感謝，因為俄羅斯用於攻擊烏克蘭的手段和支持資源甚至在兩國邊境積累之前就已經被盜。”

諾維科夫稱：“謝爾蓋·紹伊古與國防部門的其他官員一起，參與了有計畫、有步驟、長期的盜竊俄羅斯聯邦預算資金的工作，這些資金被分配用於發展軍事潛力，為加速清理烏克蘭主權國家土地上的佔領者做出了貢獻。俄羅斯聯邦國防部和武裝部隊的官員堅持從俄羅斯納稅人那裡貪污本應用於軍隊需求的資金，這使得保衛民主的烏克蘭變得更加容易。”

諾維科夫稱：“得益於此，致力於確保公共資金使用透明度、打擊腐敗、欺詐和經濟犯罪的烏克蘭反腐敗機構將能夠儘快恢復其活動，而不是把時間浪費在摧毀佔領者的土地上，以及帶到我國境內的廢舊金屬。軍方和烏克蘭情報部門記錄了許多這種無疑是重要活動的例子。特別是用紙板蛋盤對俄羅斯坦克T-72和T-80進行保護。毫無疑問，這些保護軍事裝備的手段值得成為PowerIndex軍力指數在形成世界上最強大軍隊的全球火力等級時的一個單獨評估因素。”

諾維科夫稱：“本局還對紹伊古先生使用ZIL-130卡車運送人員深表感謝，這在世界範圍內是沒有類似的。雖然這種卡車對俄羅斯士兵來說顯然是舒適的，因為他們在烏克蘭3月的霜凍中感到輕度頭暈，但這種卡車的移動速度以及其明亮的海藍色，使當地領土防衛部隊能夠有效地接受針對輕型目標的現代武器操作訓練。還要特別感謝那些為俄羅斯軍隊提供軍用口糧的人，這些軍用口糧的過期日期是2015年。由於缺乏食物，俄羅斯佔領軍放棄軍事裝備，向烏克蘭村莊的當地居民投降，以獲取食物。”

諾維科夫稱：“我們也很欣賞你們用紙板製成的防彈衣，而不是被俘的俄羅‘斯巴爾瑙爾’-T型裝甲車的乘員所穿的裝甲板。防彈背心非常堅固，以至於被常規小武器損壞。在這方面，我們表示特別感謝，因為現在這輛裝甲車在烏克蘭國防軍的隊伍中服務，幫助抵禦侵略者。”

諾維科夫稱：“我們還想提請你注意，我軍在裝甲板的位置上發現了一份名為‘關於在查明軍事單位利益衝突時發現腐敗和其他違法行為的程序’的公告。對佔領軍軍事人員如此徹底和詳細的方法支持印象深刻，本局的專家準備了一些建議，以便進一步納入相關公告。因此，根據普遍接受的定義，利益衝突是指一個人在履行其官方或代表權力的領域存在私人利益，這可能影響其決策的客觀性或公正性。”

諾維科夫稱：“我們看到的風險是，儘管存在由俄羅斯聯邦武裝部隊總參謀部指揮帶到烏克蘭境內的移動式火葬場，但俄羅斯士兵為了保命而不聽從其指揮官的命令的私人利益仍然非常高。在這方面，我們建議通過在公告中補充以下步驟說明來減少發生利益衝突的可能性：在跨越烏克蘭邊境的情況下，俄羅斯軍人有義務：到達最近的定居點；遠離設備，保持安全距離，放下武器；請求寬恕不經護照檢查而越境的行為；等待烏克蘭軍隊，他們將允許他給母親打電話；等候他回家。”

諾維科夫說：“我們期待着在考慮到我們的建議方面進行富有成效的合作。在感謝信的後面，我們附上了說明上述成就的照片。我們現在發送這封信，因為在俄羅斯還有外國的計算機設備，可以供你查看相關的照片。——烏克蘭國家預防腐敗局負責人奧列克桑·諾維科夫”