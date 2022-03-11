俄羅斯侵烏：吃20年前的軍糧…噴氣式飛機配備舊式武器

俄羅斯/烏克蘭

俄軍開戰兩周，在烏克蘭戰爭中未能擺脫苦戰。儘管俄軍和美軍被認為是全球最強的戰鬥力，但在烏克蘭，俄軍地面部隊尚未進入首都基輔，空軍的噴氣式飛機也不能在烏上空恣意飛行。因為俄軍士氣低落，不斷有報道稱，俄軍拒絕聽從攻擊命令，甚至出現了逃兵。當地時間8日，美國《紐約時報》（NYT）稱：“歐洲國家此前一直恐懼俄軍，如今俄軍的這一形象正在土崩瓦解。”朝鮮日報稱，俄軍進攻兩周，被掩蓋的真相顯露。

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據朝鮮日報稱，俄軍進攻兩周…被掩蓋的真相顯露，包括吃20年前的軍糧，噴氣式飛機配備舊式武器。

據該報道稱，首先，有輿論指出，俄軍指揮系統存在嚴重的問題。NYT稱：“所有權限都過分集中於駐紮在莫斯科的總參謀長格拉西莫夫身上，瑣事也需要一一經過他的同意。”因此，無法有效地根據最前線的作戰情況加以指揮。被徵召的年輕士兵缺乏經驗，副士官們在實戰中無法做出符合現場情況的指揮。

此外，軍方指揮官存在極端保身主義的行為。為了避免為戰鬥力損失擔責，只投入麾下的一部分戰鬥資產。某俄智庫分析稱：“這是俄軍以小規模部隊（營級戰術群）為單位進行編製改革的副作用。”另有人指出，曾被教育“烏克蘭和俄羅斯是同一個民族和國家”的一線指揮官和士兵接到對平民發動無差別攻擊的指示，令他們的士氣大大受挫。

該報道引述英國《泰晤士報》稱：“俄軍開戰時只發放了3天的補給。”隨着戰時拉長，燃料、彈藥和糧食不足的問題就立刻暴露出來。傳聞有俄軍拿到有效期至2002年的軍糧。因為軍需腐敗，供應一直處於不足的狀態，而且品質還不如監獄。專業政治雜誌《Politico》稱：“向俄軍供應食品的公司由普京總統的親信葉夫根尼·普里戈津經營。”在俄軍中，士兵抽取有“第二貨幣”之稱的汽油進行倒賣的事情時有發生。

據悉，南部戰線的俄軍由於靠近親俄勢力掌控的克里米亞半島和頓巴斯地區，所以補給情況相對好一些。但北部戰線的供給需要從數百公里外的俄羅斯運輸過去，由於燃料不足，補給部隊行動緩慢，導致補給問題更加嚴峻。

報道稱戰鬥機配備舊式導彈和炸彈。開戰第一天，俄軍宣稱將掌握制空權稱：“烏克蘭空軍的防空網和主要基地已被全部摧毀。”但至今俄軍的戰鬥機和直升機仍會被擊落。UK防務期刊等英國專業軍事雜誌分析稱：“由於俄軍第一天的空襲不夠精準，使得不少烏克蘭戰鬥機和防空戰鬥力意外地保留了下來。”實際上就有從隱蔽的臨時跑道起飛的烏克蘭空軍飛機擊落俄羅斯轟炸機的事例發生。

英國《經濟學人》稱：“由於精密制導武器庫存不足，俄羅斯噴氣式飛機搭載舊式炸彈進行低空飛行的情況屢見不鮮。”而這個時候，烏軍正在用便攜式對空導彈擊落噴氣式飛機和直升機等。

該報道指長達64公里的支援部隊“龜速前行”。從烏克蘭北部向基輔方向長達64公里的俄軍裝備和補給卡車隊伍也是一個謎。據美國衛星企業Maxar Technologies稱，他們自2月28日起，已經連續9天龜速前行。英國《衛報》等報道稱：“因最前線進攻被推遲，俄羅斯對基輔的進攻也正面臨困境。”有軍事專家指出，他們很可能正因燃料不足、裝備故障、烏克蘭軍隊的無人機攻擊而進退維谷。有觀測認為，某種程度上暴露出俄軍在制定作戰計畫、提前獲取現場情報、訓練不足、動員和移動力量等方面上的局限性。

據朝鮮日報，另一方面，輿論愈發擔憂俄羅斯總統普京會為了打破僵持的戰勢而採取過激的攻擊行為。美國中央情報局（CIA）局長威廉·伯恩斯表示：“普京現在很憤怒，也很受挫”，“他可能會不考慮平民傷亡，增派兵力，試圖擊破和粉碎烏軍。”