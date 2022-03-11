凡爾賽歐盟峰會聚焦促停火

歐盟凡爾賽峰會

歐盟27國國家元首和政府首腦3月10日在凡爾賽舉行會議，試圖克服他們在如何減少成員國對俄羅斯天然氣和石油的依賴方面的分歧。峰會的東道主法國總統馬克龍再重申了對促進烏克蘭停火的承諾。法國總統府解釋，凡爾賽峰會會期與會址在烏克蘭遭俄羅斯侵略爆發戰爭前敲定。

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歐洲聯盟在凡爾賽峰會繼續主張停火。據本台報道稱，當歡迎歐盟同僚到達時，法國總統輕鬆微笑，但片刻之後，馬克龍在歐洲媒體面前顯現嚴肅。據本台特派凡爾賽峰會記者亞歷克西斯-貝杜報道說，馬克龍譴責俄羅斯軍隊對馬里烏波爾的一家兒童醫院施行轟炸。

馬里烏波爾市中心的一家醫院被炸毀。在城市的中央，婦女和兒童再次被殺害。法國以最強烈的措辭譴責這種毫無意義和不道德的戰爭行為。轟炸既不是針對武裝基地、軍事能力的戰爭行為，而是以殺害平民為明確目標的戰爭行為。

馬克龍呼籲對這些行為進行全面調查。馬克龍說一定會有真相。周四上午，馬克龍與德國總理奧拉夫-肖爾茨一起，再次與普京電話會談。據馬克龍說，政治解決衝突是可能的，但他仍然擔心，而且不是很樂觀。據馬克龍說，我們必須為所有情況做好準備。今天，法國對天然氣的依賴比其他國家少，因為我們有核電裝機基地，以及有我們的能源結構。儘管如此，歐洲還是依賴天然氣，這種天然氣是進口的，其中40%是俄羅斯天然氣。

法國總統還說："在新冠病毒大流行病的影響下，歐洲已經發生了變化，在戰爭的影響下，它的變化會更快、更強。這場戰爭將導致歐盟27國做出歷史性的決定，將完全重新定義我們歐洲的架構。馬克龍還說，希望在3月底完成關於能源的決定，以及關於農業的決定，但也希望在5月就做出關於歐盟共同國防的決定。馬克龍說，屆時將召開一個歐盟特別理事會會議作討論。

據該報道，凡爾賽峰會預計不會產生任何決定。我們的想法是推出討論議案，為在未來幾個月內實施，首先是在3月底召開另一次峰會，批准凡爾賽達成的協議。

周四晚上的各歐盟成員國領袖演講中的關鍵詞是團結。各國元首和政府首腦都表示希望達成一項持久的協議。歐盟稱，我們比以往任何時候都更加團結。" 據歐盟外交事務高級代表約瑟夫-博雷利說。我們必須在幾個目標上下功夫。包括如何繼續對俄羅斯施加壓力，以停止這場無意義的戰爭。他認為，這可以通過外交行動和新的制裁來實現。

據法國總統馬克龍說，一項投資計畫也在議程上，但仍有幾個要點需要澄清。馬克龍稱，"我們需要確定，就歐盟決定的這些投資而言，它們是否是私營部門的投資，是否是國家公共支出，我們是否需要在歐洲各國中決定更多的共同支出，就像我們在新冠病毒疫情危機期間決定的那樣。"

德國在這一點上似乎有保留，但這個計畫對意大利總理馬里奧-德拉吉來說是必要的。他說，“歐洲經濟仍在增長。但已經出現了鬆懈，原材料短缺，不僅能源領域，而且農業食品領域也出現了放緩。這是意大利的情況，但也是歐洲的情況。我們必須通過支持企業，通過支持家庭，以同樣的信念來回應這一危機，這種信念也支持我們對俄羅斯做出制裁。”

關於此次峰會的核心問題，即對俄羅斯能源的嚴重依賴，討論正向前推進。歐盟委員會主席馮德萊恩昨天晚上說，歐盟國家應在2027年前停止使用俄羅斯的化石燃料。

據該報道，會議還討論了烏克蘭加入歐洲聯盟的議題。在這一點上，歐盟各國立場一致：接受烏克蘭的增近，但不同意特殊和快速程序。在不關閉大門的情況下，27國也面對烏克蘭總統澤連斯基壓力，保持冷靜立場。