反制裁：俄羅斯或扣押撤出的外資企業的資產

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯政府考慮扣押因俄烏衝突而決定停止俄羅斯業務和退出俄羅斯市場的外資企業的資產。歐美和俄羅斯媒體3月10日均對此進行了報道。外資出資超過一定比例的企業如果停止俄羅斯業務，俄政府將事實上扣押企業的設備和資產，交給親近俄羅斯的經營者繼續經營。

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據日本經濟新聞今天報道稱，由於俄羅斯進攻烏克蘭以後，受到日美歐金融制裁的影響和國際社會的批評，蘋果、大眾等很多大企業決定停止俄羅斯業務。如果俄羅斯此次具有報復性的政策具體落地，必然遭到西方各國及外資企業的反對，將進一步加劇經濟層面的對立。

普京在3月10日與俄羅斯政府官員舉行的電視會議上表示，將對關閉業務的企業“引進外部管理”，並指出“需要把這些企業交給想乾的人。法律手段和市場手段都很充分”。俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯汀也在當天的會議上強調，“企業的命運取決於企業領導人的決斷”。

俄羅斯政府的目的是通過新計畫減輕大量外資撤離給俄羅斯經濟造成的混亂，有利於保護國內就業。

據俄羅斯媒體《生意人報》報道，俄羅斯經濟發展部正在討論的草案以外資出資比例超過25％的企業為對象。如果因暫停業務和退出俄羅斯市場，導致俄羅斯法人的經營無以為繼，將通過俄羅斯法院決定新的所有者等。將以競拍方式出售企業，並要求新經營者保持3分之2的就業崗位和在俄羅斯最少繼續經營1年。

據美國彭博社報道，俄羅斯正在考慮法院在決定新所有者過程中從外部引進經營者和董事的方案。外部經營者也可由俄羅斯對外經濟銀行（VEB）等政府機構參與，將在凍結外資持有的股份之後考慮繼續業務及出售業務。

歐美媒體認為，俄羅斯此次採取強硬對策的目的在於阻止外資進一步流出，並對暫停營業的企業施加壓力，迫使其重新營業。

該報道稱，外國企業對俄羅斯的一系列報復措施嚴陣以待。在美國，繼續開展俄羅斯業務的企業承受着巨大壓力。紐約州養老金基金3月4日向麥當勞等自身出資的企業發出了要求停止俄羅斯業務的信函。雖然之前大多數食品企業和連鎖餐飲企業都沒有明確表態，但進入本周以後，麥當勞、可口可樂、百事可樂等主要企業紛紛宣布停止俄羅斯業務。

大型建築機械企業卡特彼勒9日宣布聖彼得堡近郊的液壓挖掘機工廠等停產。該公司在前蘇聯時代的1973年開設了首家蘇聯本地事務所，在莫斯科等5個主要城市擁有營業網點，在俄羅斯全境擁有約180家銷售店。如果資產被凍結，50年來建立的在俄羅斯的生產和銷售網絡將化為泡影。