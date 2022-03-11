普京稱歡迎逾萬中東志願軍赴烏助俄打仗

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京今天同意，讓超過1萬名來自中東的志願軍加入烏東對抗烏克蘭的戰鬥。

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據路透社報道稱，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天在俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）上表示，中東有1萬6000名志願軍準備要加入在烏克蘭東部分離獨立地區頓巴斯（Donbass）的俄國支持部隊。普京（Vladimir Putin）聞訊後說：“如果你見到有些人出於自願而非為了金錢，想來幫助頓巴斯的居民，那麼我們有必要提供他們想要的資源，並協助他們抵達衝突地區。”

蕭依古還提議，俄軍在烏克蘭擄獲的西方制標槍（Javelin）導彈和刺針（Stinger）導彈，應該轉交給在頓巴斯的部隊。

普京稱：“有關武器交付，尤其是落入俄軍手中的西方制武器，我當然支持可將它們交給盧甘斯克（Lugansk）和頓內茨克（Donetsk）人民共和國的軍事單位。” 普京並指示蕭依古這麼做。

據中央社說，2月24日侵略烏克蘭之前不久，先承認了盧甘斯克和頓內茨克分離主義勢力地區是獨立國家，引發國際間譴責這項行動違法。克里姆林宮宣稱，俄羅斯之所以在烏克蘭執行“特別軍事行動”，是因為基輔在烏東對俄語民眾施行種族滅絕，因此被迫採取行動。但莫斯科的說法遭到基輔和西方駁斥，認為這是毫無事實根據的戰爭宣傳。

蕭依古還表示，由於部署在俄羅斯西部邊界的西方陣營軍事單位增多，因此俄軍計畫加強西部邊界防衛。