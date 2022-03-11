歐盟宣布對俄採取第四輪制裁計畫 馮德萊恩：耗盡用來資助這場野蠻戰爭的資源

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月11日在凡爾賽舉行的歐盟領導人非正式峰會上表示，由於俄羅斯沒有顯示出結束烏克蘭戰爭的跡象，歐盟將於周六對俄追加第四輪一攬子制裁措施。馮德萊恩說：“明天，我們將採取第四套措施，進一步孤立俄羅斯，耗盡其用來資助這場野蠻戰爭的資源。”她強調，對烏克蘭的入侵必須停止。

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歐盟27國領導人非正式峰會於10至11日在法國巴黎近郊的凡爾賽宮舉行。馮德萊恩周五通過聲明表示：“俄羅斯對烏克蘭的無情入侵仍在繼續。平民受到無情的攻擊，包括在學校、公寓樓和醫院。儘管烏克蘭方面一再提出建議，但俄羅斯至今沒有表現出認真參與外交解決方案談判的任何意願。相反，我們聽到的都是新的謊言和虛假指控。而且令人啼笑皆非的是，人道主義走廊要麼仍未開放，要麼在宣布開放後不久就被俄羅斯軍隊轟炸了。”

馮德萊恩說：“因此，今天，我們，歐盟和我們在七國集團的夥伴，繼續步調一致地工作，加大對克里姆林宮的經濟壓力。我們所採取的三波全面的制裁，以及本周對其範圍的擴大，已經對俄羅斯的經濟造成了非常嚴重的打擊。盧布已經暴跌。許多重要的俄羅斯銀行被切斷了與國際銀行系統的聯繫。公司正在離開這個國家，一個接一個，不想讓他們的品牌與一個殺人的政權聯繫起來。明天，我們將採取第四套措施，進一步孤立俄羅斯，耗盡它用來資助這場野蠻戰爭的資源。”

馮德萊恩介紹稱：“首先，我們將剝奪俄羅斯在我們市場上的最惠國待遇。這將取消俄羅斯作為世貿組織成員享有的重要利益。俄羅斯公司將不再獲得我們經濟中的特權待遇。我們還將努力中止俄羅斯在主要多邊金融機構的成員權利，包括國際貨幣基金組織和世界銀行。我們將確保俄羅斯不能從這些機構獲得融資、貸款或任何其他好處。因為俄羅斯不能在嚴重違反國際法的同時，還期望從作為國際經濟秩序一部分的特權中獲益。”

馮德萊恩補充說：“第二，我們將繼續對接近普京的俄羅斯精英及其家人和幫兇施加壓力。這就是為什麼七國集團財政部長、司法部長和內政部長將在下周舉行會議，協調我們成立的針對普京親信的特別工作組。第三，我們正在確保俄羅斯國家及其精英不能利用加密貨幣資產來規避制裁。我們將阻止接近普京的集團和他的戰爭設計師使用這些資產來增長和轉移他們的財富。”

馮德萊恩說：“第四，我們將禁止任何歐盟奢侈品從我們國家出口到俄羅斯，作為對俄羅斯精英階層的直接打擊。那些維持普京的戰爭機器的人不應該再享受他們奢侈的生活，而炸彈卻落在烏克蘭的無辜人民身上。第五，非常重要的是，我們將禁止從俄羅斯聯邦進口鋼鐵部門的關鍵貨物。這將打擊俄羅斯系統的一個核心部門，使其失去數十億的出口收入，並確保我們的公民不在補貼普京的戰爭。”

馮德萊恩說：“最後，我們將提議大幅禁止歐洲對俄羅斯能源部門的新投資。因為我們不應該養活那些我們想要拋棄的能源依賴性。這項禁令將涵蓋所有用於能源勘探和生產的投資、技術轉讓、金融服務等，從而對普京產生巨大影響。”

馮德萊恩重申：“歐盟堅定地站在勇敢的烏克蘭人民一邊。這就是為什麼，就在今天上午，我們支付了3億歐元的緊急宏觀財政援助，以支持烏克蘭的財政。這是我們12億歐元的一攬子金融援助的第一部分。接下來會有更多。這場危機是史無前例的。而我們的民主國家迄今為止所表現出的團結和反應速度也是如此。你們以前聽我說過，我堅定地重複這一點。烏克蘭將取得勝利。”

同樣就歐盟將對俄採取的第四輪制裁措施， 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）表示：“隨着普京對烏克蘭及其人民的戰爭繼續進行，我們也繼續決心支持烏克蘭並削弱克里姆林宮戰爭機器的資金。我們正在目睹俄羅斯武裝部隊對平民的大規模侵略，一場人道主義災難和一系列相當於戰爭罪的暴行，這些都發生在烏克蘭。”

博雷利提及：“截至今天，我們可以計算出有近80名兒童和數百名平民被殺、受傷或流離失所。數以千計的人在烏克蘭境內流離失所，250萬人——在不到兩周的時間裡，250萬人已經成為歐洲聯盟成員國的難民。這相當於我們一些成員國的規模。而且，當然，這是自二戰結束以來歐洲土地上最大的一次人口遷移。 馬里烏波爾和其他城市正處於殘酷的圍困之中。其他城市正在被炸毀。”

博雷利說：“普京正試圖摧毀烏克蘭。普京正在摧毀烏克蘭，但他也在傷害自己的部隊和自己的公民。部隊正在成百上千地死去，因為這種毫無意義的入侵被烏克蘭自由戰士的勇敢和決心所困。此外，普京正在對俄羅斯的經濟造成破壞。俄羅斯的經濟正受到我們制裁的嚴重打擊。國際社會：大約40個國家已經針對普京總統的戰爭出台了制裁措施，這些措施正在重創他的政權。 制裁的目的是阻止俄羅斯軍隊的魯莽、不人道和侵略性行為。只要他不停止攻擊烏克蘭和烏克蘭人民，我們將繼續採取限制性措施。”

博雷利說：“歐盟委員會主席馮德萊恩剛剛概述了影響貿易、市場准入、國際金融機構成員資格、加密資產、奢侈品出口以及針對鋼鐵和能源部門的歐盟新措施。除了這些部門措施，我還提出建議，制裁更多的個人和更多的公司，這些人在俄羅斯政府破壞烏克蘭主權的過程中發揮着積極作用或支持這些人。通過這些制裁，我們將繼續追擊寡頭、與政權有關聯的精英、他們的家人和知名商人，他們參與的經濟部門為政權提供了大量收入來源。”

博雷利補充說：“他們活躍在鋼鐵行業，他們提供軍事產品和技術，或者他們提供金融和投資服務。這是對克里姆林宮建立入侵和採取資源資助入侵的經濟和後勤基地的又一次重大打擊。而且我們將針對更多的人，更多在虛假信息和宣傳中起主導作用的人：一場真正的戰爭，一場思想戰爭，一場敘事戰爭，伴隨着普京對烏克蘭人民的這場可悲的戰爭。”

博雷利表示：“而且，為了繼續支持烏克蘭軍隊和人民，我今天在凡爾賽這裡還向歐洲領導人提議，從我們來自歐洲和平基金的財政資源中再增加5億歐元的捐助，以滿足烏克蘭人民和領土保衛者的需要。 在此，我們重申我們對烏克蘭的堅定不移的支持。我們向烏克蘭公民和武裝部隊的勇敢精神致敬，我們與他們站在一起，直到普京停止這場毫無意義的罪惡戰爭。”