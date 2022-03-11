歐美譴責俄羅斯轟炸烏克蘭平民 烏克蘭指控至少71兒童戰火死亡

烏克蘭/俄羅斯

美國加強對俄羅斯施壓之際，美國和歐洲官員譴責俄羅斯轟炸烏克蘭平民是犯下戰爭罪。烏克蘭國會官員指控說，自俄羅斯總統普京2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭至少有71名兒童死亡、100多人受傷。

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據路透社報道稱，美國加強對俄羅斯施壓之際，美國和歐洲官員譴責俄羅斯轟炸烏克蘭平民是犯下戰爭罪。

而俄羅斯稱其在烏克蘭的行動為“特別行動”，目的是解除烏克蘭的武裝並推翻其所謂的新納粹領導人。烏克蘭和西方盟友稱這是毫無根據的藉口。這場戰事令人擔心歐洲衝突擴大。

據法新社報道稱，俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭國會官員指控：至少造成71兒童死，逾百童受傷。

烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍與烏東頓巴斯地區（Donbas）親俄分離主義分子包圍，一座兒童醫院9日遭炮轟，造成3人死亡，包括一名女童，引發國際譴責。消息人士說也有17名成人受傷。

烏克蘭國會人權專員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）在通訊軟體Telegram的訊息中寫道：「從俄羅斯開始入侵，直到3月10日早上11時，共有71名孩童死亡與100多人受傷。」丹尼索娃表示，在西部日托米爾州（Zhytomyr）的瑪利連市（Malyn），有7棟民宅在空襲中被摧毀，造成3名兒童與另兩人死亡。

據丹尼索娃指出，9日晚，東部伊久姆區（Izium）日維列伊涅村（Slobozhanske）一棟民宅遭炮擊，造成兩名女子與兩名兒童死亡，又說有一名5歲女孩生還。

法新社說，在距首都基輔不遠的伊爾平市（Irpin），有一名10歲女童重傷，正在醫院與死神拔河。