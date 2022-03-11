澤連斯基警告侵烏戰俄軍很可能動用化武

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基表示，在過去兩天，當局已從若干城市撤離約10萬人；但澤連斯基警告，隨着俄羅斯入侵進入第3周，俄軍動用化學武器的可能性“非常真實地存在”。

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侵烏克蘭第3周，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告俄軍很可能動用化武。

據中央社今天報道稱，在昨晚向全國發表的電視談話中，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）諷刺俄羅斯軍隊，並問他們計畫在哪裡使用化學武器。他問道：“你們會用化學武器攻擊哪裡呢？馬立波（Mariupol）的婦產科醫院嗎？哈爾科夫（Kharkiv）的教堂嗎？ Okhmadit兒童醫院嗎？或是我們的實驗室？這些實驗室從蘇聯時代就存在，研究一般科技而非軍事科技。”

據澤倫斯基也宣布，儘管不斷遭到砲擊，蘇米（Sumy）、伊爾平（Irpin）及布查（Bucha）等城鎮的平民還是成功撤出。不過，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，由於俄軍不遵守臨時停火協議，昨天沒有任何平民能夠離開馬立波（Mariupol）。

隨着俄羅斯入侵烏克蘭進入第3周，哈爾科夫物理暨科技研究所（The Institute of Physics and Technology）和斯維特洛達爾斯克（Svitlodarsk）附近一條高壓天然氣輸送管，是最近在攻擊中被摧毀的兩個設施。

據路透社報道稱，世界衛生組織(WHO)周四稱，已建議烏克蘭銷毀存放在該國公共衛生實驗室的高危病原體，以防止“任何可能的泄露”導致疾病在人群中傳播。生物安全專家說，俄羅斯向烏克蘭出兵以及對烏克蘭城市的轟炸，增加了這些設施一旦受損將導致致病病原體泄露的風險。

與其他許多國家一樣，烏克蘭擁有公共衛生實驗室，研究如何減輕影響動物和人類的危險疾病的威脅，包括近年出現的新冠病毒。烏克蘭的實驗室得到了美國、歐盟和WHO的支持。

在回答路透社關於WHO在俄羅斯入侵之前和戰爭期間與烏克蘭合作的問題時，WHO在一封電子郵件中說，WHO與烏克蘭的公共衛生實驗室已經合作了數年，以促進有助於防止“意外或蓄意泄露病原體”的安全措施。世界衛生組織說，“作為這項工作的一部分，世衛組織強烈建議烏克蘭衛生部和其他負責機構銷毀高危病原體，以防止任何可能的泄漏。