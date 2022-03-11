澤連斯基：我們已經達到了一個戰略轉折點，正朝着我們的目標勝利前進

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月11日在向國內民眾和國際社會發表的講話中表示：“我們已經達到了一個戰略轉折點，正在朝着我們的目標，我們的勝利前進。”

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澤連斯基在講話中說：“一個自由國家的自由人民們！我們為自由而戰已經有16天了。這比敵人計畫的入侵時間長四倍。四倍的時間! 對抗被認為是世界上最強大的軍隊之一。它希望烏克蘭人能夠投降。希望有人會在烏克蘭的街道上遇到俄羅斯的旗幟，在我們的街道上看到鮮花。但烏克蘭人是驕傲的民族，他們總是捍衛自己的土地，不會給侵略者一片土地。不給他們百分之一的自由。”

澤連斯基說：“16天。我知道許多人已經開始感到疲憊。我理解。不耐煩。我理解。情緒對人們來說是個糟糕的遊戲。這就是生活。當我們動員起來時，當我們看到我們的勝利和敵人在戰場上的損失時，我們期望鬥爭能更快結束。我們期望入侵者更快地倒下。但是... 這就是生活，這就是戰爭。這是一場鬥爭。仍然需要時間。仍然需要耐心。我們的智慧，精力。能夠最大限度地完成我們的工作，以便我們能夠共同獲勝。”

澤連斯基說：“不可能預料，我們還必須在多少天內解放我們的烏克蘭土地。但可以說——我們會做到的! 因為我們為此而奮鬥。因為我們已經達到了一個戰略轉折點。我們已經在朝着我們的目標，朝着我們的勝利前進。這是一場愛國主義的戰爭。與一個非常頑固的敵人的戰爭，他不重視他的成千上萬的被殺的人，被殺的士兵。他現在正在召集全俄羅斯的預備役軍人和應徵入伍者，把他們扔進這場戰爭的地獄。”

澤連斯基說：“是誰想出了用僱傭兵來對付我們的人民。來自敘利亞的惡棍。來自那個被摧毀的國家，就像侵略者現在摧毀我們一樣：我們的馬里烏波爾、我們的哈爾科夫、奧赫蒂爾卡、切爾尼戈夫、沃爾諾瓦哈、伊久姆等等。這就是俄羅斯軍隊對待烏克蘭人的方式。這就是他們如何對待頓巴斯、講俄語的人，正如他們所說。他們是如何向每個人喊出‘保護’的，他們在莫斯科說了那麼多。火箭彈、空投炸彈、大炮。而現在的敘利亞僱傭兵根本不區分這裡誰說什麼語言，人們去什麼教堂，人們支持什麼政黨。僱傭兵只是去異國他鄉殺人——從任何意義上說都是如此。”

澤連斯基說：“在過去的夜晚和早晨，侵略者對切爾尼戈夫的供水系統進行了他們所說的‘非軍事化’。這座城市沒有水了。我們正在盡一切努力恢復水的供應。由於蘇梅、基輔、頓涅茨克地區的部分地區不斷遭到炮擊，所以沒有電，是的，供暖也有問題，沒有煤氣，沒有水。這是一場人道主義災難。人道主義災難：這兩個詞已經完全成為另兩個詞的同義詞——俄羅斯聯邦。”

澤連斯基說：“晚上，侵略者轟炸了第聶伯羅的一家鞋廠、一座公寓樓和一所幼兒園。為了什麼？他們是如何威脅到俄羅斯國家的？他們摧毀了蘇梅地區村莊的居民房屋。他們繼續折磨馬里烏波爾居民、哈爾科夫居民。他們向盧茨克和伊萬諾-弗蘭科夫斯克發射火箭彈...... 如果這種情況繼續下去，對俄羅斯的制裁是不夠的。而且我期待，我們已經在努力，今天從我們的合作夥伴那裡得到新的制裁。俄羅斯必須為這場可怕的戰爭付出代價。每天都要付出代價!”

澤連斯基說：“昨天舉行了一次非常重要的歐盟領導人會議。時間長，內容多。我們知道這次會議上說了什麼。所有領導人都說了什麼。誰具體發言。誰支持。誰保持了沉默。以及誰試圖使措辭不充分——對烏克蘭、歐洲和我們的共同自由。我們如何評價做出的決定？非常簡單：它必須更強大。這不是我們所期望的。政治家的決定有必要與他們國家、歐洲國家的情緒相一致。我們意識到了這種情緒。他們也意識到了這種情緒。每個政治家都很清楚。”

澤連斯基說：“不同國家的數字是不同的，但有民意調查，支持率是巨大的。至少有60%的人贊成。而這是支持烏克蘭成為歐洲一部分的絕大多數人! 歐洲人顯然在談論這個問題。我相信他們會明確告訴他們的政治家這一點。如果他們還沒有搞清楚的話。昨天的歐盟領導人會議的決定現在到達了歐盟委員會的層面。為了實施。對於具體的程序。歐盟必須做得更多。歐盟必須為我們，為烏克蘭做得更多。也為自己。”

澤連斯基說：“我們正在等待這一點。所有歐洲國家都在等待。我們的政府官員今天已經組織了12條人道主義走廊。載有食物、水、藥品的貨物已經在路上了。伊久姆、埃涅爾戈達爾、沃羅洛瓦卡、波羅希、布查、霍斯托梅、博羅迪安卡、安德里夫卡、米庫里奇、馬卡里夫、科紮羅維奇, 當然還有馬里烏波爾。烏克蘭軍人保證了人道主義走廊工作的‘安靜’。如果侵略者再次開槍，擾亂人們的救援，他們最終會得到世界的這種反應，他們自己也會需要人道主義走廊。”

澤連斯基說：“我們的政府官員，儘管困難重重，仍在盡一切努力確保全國各地有燃料、產品、藥品和人們需要的所有物品。汽油、柴油：一切都要進口。今天上午，我在一個日常電話會議上被問到一個問題。符合邏輯的問題。鑒於是春天。播種情況如何？如何開始，特別是在那些被暫時佔領的地區？”

澤連斯基說：“我的回答非常簡單：在我們的土地上，無論如何，我們必須在今年春天組織一場全面的播種運動。當然，要儘可能的多。這一切都取決於人民和情況。因為這關係到生命。生命是更重要的。這是關於我們的生活。關於我們的夢想。關於我們的未來。因此，也關乎我們的勝利。我一再重複：當我們捍衛自由時，每個人都必須像一支完整的軍隊。”

澤連斯基說：“在我們的位置上盡一切努力，以獲得我們所有人應得的結果。這很公平。要贏。必然的。一定要堅持下去。一定要奮鬥。一定要付出全部力量。和這樣的鄰居在一起並不容易。但和我們一起，也不會容易。正如它已經證明的那樣。榮耀歸於烏克蘭!”

澤連斯基周五還向波蘭眾議院發表了講話。他在講話中提到：“在這場戰爭的16天里，烏克蘭的驕傲和波蘭的榮譽，烏克蘭在戰鬥中的勇氣和波蘭幫助我們的誠意讓我現在可以說一些非常重要的話。這句話就是：我們國家之間有真正的和平。親人之間的和平。兄弟之間的和平。現在我真的希望這些話能被我們共同的白俄羅斯鄰居聽到。親人之間的和平，鄰居之間的和平，兄弟之間的和平。我們也要和他們一起來到這裡! 我們一定會來的!”

澤連斯基指出：“我將回顧波蘭共和國總統卡欽斯基（Lech Kaczynski）2008年（俄羅斯入侵格魯吉亞）在第比利斯說過的話：‘我們非常清楚：今天是格魯吉亞，明天會是烏克蘭，後天就會是波羅的海國家，然後，也許我的國家——波蘭的時機就會到來’。”

澤連斯基接著說：“2月24日，卡欽斯基總統談到的烏克蘭的這個可怕的‘明天’到來了。而今天，我們正在為波蘭和波羅的海國家的這種壞日子永遠不會到來而奮鬥。我們一起戰鬥。我們有力量。記住，我們有九千萬人在一起! 我們可以一起做任何事情。這就是歷史的使命，波蘭的歷史使命，烏克蘭的歷史使命，成為領導者，共同把歐洲拉出這個深淵，把它從這個威脅中拯救出來，阻止歐洲轉變為受害者。”

澤連斯基在演講最後波蘭人民說：“今天，我不能確定所有歐洲國家的領導人，但我確信，我們一定會和你們一起捍衛自由。只要有需要。我很感謝我們已經從你們國家，從你們人民那裡得到的所有幫助。我感謝你們的努力，這樣我們才能保證烏克蘭的天空。我相信，我們將能夠在此取得結果，取得我們所有人都迫切需要的結果。如果上帝允許，我們贏得這場戰爭，我們將與我們的兄弟姐妹分享勝利。這是我們的偉大之處。也是你們的偉大之處。這是一場為我們的自由而戰的鬥爭，這是一場為你們的自由而戰的鬥爭。這是偉大國家的共同歷史! 願上帝幫助我們贏得勝利!”