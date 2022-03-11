瑞媒：俄羅斯領導人會因烏克蘭的戰爭罪行被繩之以法嗎？

烏克蘭/俄羅斯/戰爭罪行

國際刑事法院在瑞士等39個成員國的要求下，已對烏克蘭戰爭展開調查。其他法院也在俄羅斯入侵烏克蘭之後着手考慮烏克蘭提出的起訴。

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據瑞士新聞今天報道稱，國際刑事法院(ICC)是唯一一個有可能向弗拉基米爾·普京等個人追討刑事責任的國際法庭，但烏克蘭還向國際法院(ICJ)和歐洲人權法院(ECHR)起訴了俄羅斯。阿姆斯特丹大學國際法專家謝爾蓋·瓦西列夫(Sergey Vasiliev，俄荷雙國籍)認為，烏克蘭在俄羅斯入侵後即打響“法律戰”，考慮到當前形勢，其表現可謂異常迅速，令人印象深刻。“這可能是在海外烏克蘭人的幫助下，由工作在烏克蘭掩體內的國際律師做到的。”

現在的問題在於訴訟能取得多快的進展和多大的效果。首先，這些法院訴訟程序需要時間。3月7日，國際法院已對烏克蘭案件舉行聽證，烏克蘭指稱俄羅斯故意濫用和違反了聯合國1948年的《防止及懲治危害種族罪公約》。基輔方面表示，俄羅斯錯誤指控烏克蘭對主張分裂主義的頓巴斯地區講俄語的人口實施種族滅絕，並以此作為借口入侵烏克蘭。國際法院原定於3月8日聽取俄羅斯的答覆，但俄方沒有露面。雖然最終裁決的做出可能需要數年時間，但據荷蘭萊頓大學的國際法院專家塞西莉·羅斯(Cecily Rose)判斷，法院可能在未來一兩周內發布決定，提出一些“臨時措施”，基本上會是命令俄羅斯停止入侵。

據該報道，可俄羅斯真的會在意嗎？對此日內瓦大學國際法教授馬爾科·薩索利(Marco Sassoli)表示懷疑。他說：“似乎俄羅斯已不再關心國際法。”但薩索利認為法院命令對歷史而言仍很重要，因為“修正主義者日後可能會說，普京是對的”。羅斯對這樣的命令能否立即阻止俄羅斯的軍事機器也持悲觀態度，但在她看來，這或許可以在停火與和談中發揮作用。

歐洲人權法院已發布臨時措施，呼籲俄羅斯“不要對平民和民用目標進行軍事打擊”，也“不要做出”其他違反國際人道法的行為。

俄羅斯和烏克蘭都不是國際刑事法院成員國，但烏克蘭在2014年俄羅斯吞併克里米亞後接受了該法院的管轄權。該法院可以起訴犯有滅絕種族罪、危害人類罪和戰爭罪的個人。2017年，國際刑事法院還引入了侵略罪，但有一些限制性條件。即只有在兩個相關國家都是法院成員國，或者案件由聯合國安理會提交的情況下，該法院方可起訴這一罪行，然而在本案中，俄烏兩國皆非成員國，且俄羅斯在安理會有否決權。因此，國際刑事法院只能對本案中的其他罪行進行起訴。

普京顯然犯有侵略罪，但薩索利指出，要證實戰爭罪就沒那麼容易，因為必須有證據表明此人與故意打擊平民行為有直接關聯。在這場戰爭中情況更為複雜，因為烏克蘭鼓勵平民自製爆炸物。如果他們向俄羅斯士兵投擲爆炸物，那麼依照國際人道法，他們自然會成為攻擊的對象。薩索利告訴瑞士資訊，烏克蘭通過社交媒體將俘虜的俄羅斯戰俘“示眾”，也違反了國際人道法。

不過有報道稱俄羅斯轟炸居民住宅樓、使用違禁武器並對核設施展開攻擊，有可能造成更嚴重的災難。此外還有對俄羅斯士兵強姦的指控。烏克蘭難民(200萬，人數還在增加)無疑也有他們自己的故事要講，這也包括在法庭上作證。

在瓦西列夫看來，迄今為止國際刑事法院在烏克蘭問題上的進展極其緩慢。2014年該法院開始進行“初步審查”，但直到現在都未將其列為優先事項。然而，2月28日國際刑事法院檢察官卡里姆·汗(Karim Khan)在宣布啟動調查時說，他確信已經有“合理的依據，認定受指控的戰爭罪和危害人類罪確實在烏克蘭發生”，現在調查將擴大到該國所有地區。他還呼籲提供更多的資源，稱“我們的任務極具重要性和緊迫性，不能因為缺乏手段受到制約”。

瓦西列夫認為，該地區已經有國際刑事法院的調查員，不過尚不清楚的是，他們是在難民源源不斷湧入的波蘭等鄰國，還是在烏克蘭境內。薩索利指出，這可以成為國際刑事法院推動其公信力的一次機遇，但它也必須謹慎行事。假如國際刑事法院在烏克蘭問題上加快進度，卻在加沙、阿富汗或格魯吉亞等問題上拖延時間，那麼它就會被指責為迫於西方強國的壓力。

普京會遭逮捕嗎？

據該報道稱，在被問及國際刑事法院是否敢於向俄羅斯總統普京簽發逮捕令時，薩索利表示，過去該法院一直相當有勇氣：例如在其阿富汗調查中，就包括對美國及盟軍在阿富汗犯下的罪行指控。但他認為更有可能的情況是，最容易證明的戰爭罪行可能是那些“可憐的俄羅斯新兵”犯下的，據我們所知，俄羅斯宣傳告訴他們，他們是來解救烏克蘭免受種族滅絕。

瓦西列夫認為，可能有那麼一天，國際刑事法院會向普京簽發逮捕令，但很可能會出於擔憂，不願加劇當地的局勢而在保密情況下發出。但他告訴瑞士資訊，還存在另一個問題：俄羅斯不是國際刑事法院成員國，普京又是俄羅斯現任國家元首，那麼普京擁有免於逮捕和起訴的外交豁免權，因此國際刑事法院不能向成員國發出逮捕普京的要求。鑒於國際刑事法院沒有執法力量，只能依靠成員國來實施逮捕。

瑞士新聞稱，所以，即使普京重返日內瓦參加和談，他很可能也不會遭逮捕。瓦西列夫的看法是，除非普京離任或被迫解職，否則他不太可能受到拘留。