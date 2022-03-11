英國北愛爾蘭當局對兒童機構性暴力和虐待70年醜聞正式道歉

北愛爾蘭/兒童保護

英國北愛爾蘭政府在拖延多年後，今天就英國該地區七十年來兒童機構的性暴力和虐待的廣泛醜聞作公開道歉。北愛爾蘭曾多次因虐待案件而受到震動。在鄰近的愛爾蘭共和國，一份報告顯示，1922年至1998年期間，有9000名被認為是私生子的兒童在國家和天主教會管理的機構中死亡，這一醜聞導致愛爾蘭總理馬丁在2021年1月正式道歉。

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據北愛爾蘭隸屬於DUP工會黨的教育部長米歇爾-麥克爾文說， "我們對國家沒能保護你們免受那些濫用權力的人的傷害深感抱歉。"

2017年完成的一項為期四年的調查發現，由神職人員管理的兒童機構中存在廣泛的虐待行為，該機構被指責應該對系統性錯誤負責。

北愛爾蘭教育部長米歇爾-麥克爾文稱，"我們很對不起，我們沒有相信你們的訴冤。這位部長對受害者還說：國家已經聽取了你們的意見，國家現在相信你們，我們深感抱歉。

在部長之後，北愛爾蘭其他四個主要政黨的代表在貝爾法斯特的北愛爾蘭議會和政府所在地斯托蒙（Stormont）都作了富有情感的公開道歉發言。

被指控的宗教團體也做出了道歉，這是最終調查報告的建議之一。

據法新社說，人們最初期待北愛爾蘭第一總理保羅-吉文和副總理米歇爾-奧尼爾的道歉，但在英國脫歐後海關管制危機下，地方政府負責人於2月初的辭職，導致上述二人在地方行政部門的領導地位下降，加劇了這一期待已久的時刻的不確定性。

虐待倖存者和受害者組織（SAVIA）主席瑪格麗特-麥古金（Margaret McGuckin）告訴法新社，多年來，道歉已經成為 "一場政治足球賽"。麥古金稱，"許多人需要聽到'我很抱歉，這不是你的錯'這個道歉。" 她將周五的活動與英國首相戴維-卡梅倫2010年對血腥星期日大屠殺的道歉相比較，當時12名愛爾蘭天主教抗議者於1972年在英國第二大城市倫敦德里被英軍殺害。

瑪格麗特-麥古金本人曾在拿撒勒天主教修女會經營的四所修女院之一受到虐待，該修女會在調查期間收到的投訴最多。她的弟弟凱文（Kevin）聲稱，在他們兄妹四人被安置在一個由天主教組織管理的家庭中，從11歲起就受到了性虐待。

法新社說，共有493人報告了受虐待行為，在北愛爾蘭、英國其他地區、愛爾蘭和澳大利亞提供證據。報告特別指責警方在調查這些指控方面的連續失敗，以及天主教會在保護犯罪者方面的惡劣作用。調查強調了1922年至1995年期間被調查的大多數機構中存在的性虐待、身體虐待和心理虐待、"以及忽視和很多不可接受的做法 "的證據。其中，有22個機構由國家、教會和志願組織管理。

北愛爾蘭曾多次因虐待案件而受到震動。

去年10月，北愛爾蘭警方對天主教和新教教會管理的婦女機構中的性虐待和身體虐待指控展開了調查，數千名單身母親在那裡被排斥了幾十年。

據法新社，在鄰近的愛爾蘭共和國，一份報告顯示，1922年至1998年期間，有9000名被認為是私生子的兒童在國家和天主教會管理的機構中死亡，這一醜聞導致愛爾蘭總理邁克爾-馬丁在2021年1月正式道歉。