英國對俄羅斯杜馬贊同侵略烏克蘭386議員推出制裁令

英國/制裁俄羅斯杜馬

英國外交大臣利茲-特拉斯周五宣布對支持入侵烏克蘭的386名俄羅斯杜馬議員實施制裁。新的制裁還指向俄羅斯外長的親朋好友。

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據英國外交大臣在一份聲明中說，這些議員投票承認烏克蘭東部親俄分離主義地區頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位。根據制裁令，他們已被禁止來英國旅行，並凍結了他們在英國的資產，他們不能在英國做生意。

這一制裁決定是在倫敦宣布對與克里姆林宮關係密切的七名富有和有影響力的俄羅斯人實施制裁24小時後作出的，其中包括切爾西足球俱樂部的老闆羅曼-阿布拉莫維奇。他的資產遭凍結，受旅行禁令和交易禁令的打擊，這使得他已經宣布的切爾西俱樂部出售遭凍結。

英國政府今天周五還決定，作為打擊黑錢的新法律的一部分，英國可能很快就會查封與俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫有關的一名年輕女子用現金購買的豪華公寓。26歲的Polina Kovaleva是Svetlana Polyakova的女兒，她被認為是拉夫羅夫的長期情婦，併購買了該豪華公寓。

關於打擊經濟犯罪的法律草案在俄羅斯入侵烏克蘭後獲得議會快速通過，將使懲罰屬於沒有已知合法收入來源的人的 "不明財富 "的案件變得更加容易。